C'est un double phénomène qui se tiendra le 31 aout prochain en pleine nuit : une Super Lune doublée d'une Lune bleue. Il s'agit d'une conjonction qui se veut assez rare.

D'un côté, la Lune apparaitra plus grande et lumineuse qu'à l'habitude : normal, elle sera pleine et donc visible dans son intégralité, mais également à son périgée, c'est-à-dire la distance la plus proche de la Terre. Ce phénomène est baptisé Super Lune intervient 3 à 4 fois par an. Cette année, nous sommes toutefois particulièrement gâtés puisque nous avions eu droit à une Super Lune le 3 juillet dernier (Super Lune du daim), suivie d'une autre Super Lune (de l'esturgeon cette fois) le 1er aout.

De l'autre côté, la Lune sera "Bleue" mais pas dans le sens premier du terme... Pas question de voir la Lune se teinter de bleu, il s'agit simplement d'une appellation qui fait référence au fait qu'il s'agira de la deuxième apparition d'une Super Lune dans le même mois. La probabilité d'assister à ce phénomène est plutôt faible : elle ne concerne que 3% des Super Lunes (qui interviennent 3 à 4 fois par an), autant dire que les astronomes amateurs ont tout intérêt à ne pas louper cet événement.

D'autant que la prochaine Super Lune bleue n'interviendra pas avant 2037.