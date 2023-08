Après le succès de l'Inde, le Japon est en lice pour devenir la cinquième nation à se poser en douceur sur la Lune. Depuis le centre spatial de Tanegashima au Japon, une fusée H-IIA doit décoller dans quelques jours avec à bord un atterrisseur lunaire SLIM (Smart Lander for Investigating Moon).

En raison des prévisions concernant de mauvaises conditions météorologiques, le lancement connaît quelques reports. Il est actuellement programmé pour le lundi 28 août prochain à 9h26 heure du Japon, soit 0h26 GMT et 02h26 heure de Paris. À défaut, l'opportunité de lancement couvre la période du 29 août au 15 septembre.

La sonde lunaire a une masse d'environ 730 kg au décollage, dont plus de 70 % d'ergols. Le système de propulsion comprend deux moteurs de 500 newtons pour les manœuvres orbitales et douze propulseurs de 22 newtons pour le contrôle d'attitude.

Un alunissage de haute précision dans plusieurs mois

L'alunissage est promis de haute précision. Dans la perspective de faciliter l'exploration pour de futurs rovers, un enjeu majeur de la mission sera ainsi un atterrissage à moins de 100 mètres du point cible. Le système d'atterrissage utilise à sa base de la mousse d'aluminium pouvant être écrasée afin d'absorber l'impact.

Équipé de panneaux solaires, l'atterrisseur SLIM dispose d'une caméra multispectrale pour l'étude de la composition des roches environnantes, après l'alunissage dans le petit cratère d'impact Shioli, lui-même situé dans le cratère Cyrillus sur la face visible de la Lune.

Pour SLIM, la tentative de se poser sur la Lune n'aura lieu que dans quatre à six mois après le décollage de la mission. L'Agence spatiale japonaise Jaxa avait échoué en novembre 2022 avec sa petite sonde Omotenashi qui était une charge utile secondaire de la mission américaine Artemis I. Le contact avait été perdu après l'éjection de la sonde dans l'espace.

En avril dernier, la start-up japonaise ispace avait échoué de peu pour un atterrissage contrôlé sur la Lune. Son atterrisseur Hakuto-R s'est écrasé sur la Lune. Il transportait le rover Rashid pour les Émirats arabes unis.

Un télescope à rayons X aussi au décollage

La mission SLIM ne décollera pas seule à bord de la fusée H-IIA. Elle sera accompagnée de la mission XRISM qui est une collaboration entre la Jaxa et la Nasa, et avec la participation l'Agence spatiale européenne ESA.

X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission est un télescope spatial à rayons X qui sera placé sur orbite terrestre basse de 550 km d'altitude et qui comprend deux instruments scientifiques.

" En observant les objets et les événements les plus énergétiques du cosmos, XRISM dévoilera l'évolution de l'Univers et la structure de l'espace-temps ", écrit l'ESA.

N.B. : Source images : Jaxa, ESA.