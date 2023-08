Pour la période du 21 aout au 28 aout 2023, AliExpress fait sa rentrée et nous propose de belles promotions, notamment auprès de la marque Xiaomi. Au menu, des avantages, baisse de prix, codes promo...

Nous allons vous présenter une sélection d'articles de la firme asiatique affichant de belles promotions.

De plus, vous disposerez d'avantages supplémentaires à savoir :

Jusqu’à -50% (TVA incluse)

Remise intermagasins sur tout le site

3 € de réduction tous les 25 €

8 € de réduction tous les 50 €

15 € de réduction tous les 75 €





Et, cerise sur le gâteau des codes sont utilisables :

13 € de remise dès 100 € d'achat : FR13

25 € de remise dès 200 € d'achat : FR25

45 € de remise dès 300 € d'achat : FR45

65 € de remise dès 400 € d'achat:FR65



Commençons notre sélection avec le smartphone POCO X5 Pro. Ce téléphone portable est équipé d'un processeur Snapdragon 778G couplé à 6 Go de mémoire vive (RAM) ainsi que 128 Go d'espace de stockage. Il intègre un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67" à une définition de 2400 x 1800 px. Il possède également 3 capteurs photo de 108 MP, 8 MP et 2 MP à l'arrière ainsi qu'une caméra à l'avant de 16 MP.

Ce smartphone POCO X5 Pro est proposé à 304,90 € au lieu de 349,90 € avec le code FR45 chez AliExpress. La livraison est offerte sous 5 jours, et effectuée depuis la France.

D'autres produits des marques POCO et Xiaomi sont également en promotion et à découvrir, comme par exemple (pensez à utiliser les codes de réduction) :



Vous pourrez retrouver tous ces articles, et bien d'autres, sur le site officiel AliExpress.





Et n'oubliez pas de consulter notre article sur les promotions chez Geekbuying avec un mini PC AMR 5 à 295 €, mais pas que !