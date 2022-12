La production d'électricité en France reste fragile pour cet hiver. La production électrique issue des centrales nucléaires reste faible par rapport aux années précédentes alors qu'elle compte pour plus de la moitié de la ressource de production de l'Hexagone.

La gestion du réseau de distribution reste donc sous surveillance étroite de la part de RTE avec la possibilité de prendre des mesures fortes à mesure que les pics de consommation seront plus intenses à partir du mois de janvier.

Pour le moment, l'indicateur EcoWatt reste au vert sur les prochains jours malgré le coup de frais sur la France mais la montée de consommation à plus de 80 GW va progressivement rendre la situation plus délicate.

Importations accrues d'électricité face au pic

Déjà, le pic de consommation électrique à 82 GW de ce lundi 12 décembre au soir a conduit à l'activation du dispositif de secours mutuel avec la Belgique et l'Italie, à savoir l'importation d'un peu plus d'électricité depuis ces pays.

Dans le même temps, l'exportation d'électricité vers l'Angleterre a été réduite de moitié pour faire face à une montée de consommation qui s'est révélée un peu plus forte que les estimations de RTE.

Credit photo illustration : Pok Rie / Pexels

C'est une mesure normale d'équilibrage de la demande d'électricité qui peut être activée sans avoir besoin de passer à un signal EcoWatt orange et peut retarder ou éliminer la nécessité de recourir à des mesures comme la réduction de tension ou la coupure ponctuelle d'électricité sur certaines zones géographiques mais elle va sans doute être utilisée régulièrement ces prochaines semaines à mesure que l'on entre dans l'hiver.

La production nucléaire française est remontée à 40 GW durant le week-end et devrait se rapprocher des 45 GW d'ici la fin du mois. La situation restera tendue ensuite et RTE n'exclut pas la nécessité de procéder à des coupures de courant si besoin durant le mois de janvier.

Les réserves de gaz s'amenuisent vite

Et alors que le froid s'installe, les réserves de gaz diminuent rapidement. D'un plein remplissage à l'automne, elles sont tombées à 92% en début de semaine. Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) indique déjà qu'elles seront totalement épuisées avant la fin de l'hiver.

Il reste possible d'en importer depuis la Norvège, la Russie n'approvisionnant plus l'europe depuis la crise en Ukraine, mais cela se fait au prix fort et avec parcimonie. Cela devrait être suffisant pour cet hiver mais Emmanuelle Wargon alerte déjà sur l'hiver suivant (celui de 2023-2024) puisque la France devra complètement reconstituer des stocks en l'espace de quelques mois.