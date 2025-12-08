La guerre est déclarée entre X et l'Union européenne. La plateforme d'Elon Musk a désactivé le compte publicitaire de la Commission européenne, après que celle-ci lui a infligé une amende de 120 millions d'euros. La toute première sanction financière imposée dans le cadre Digital Services Act (DSA).

La justification de X pour avoir fermé le compte de la Commission européenne

Chef de produit chez X, Nikita Bier accuse la Commission européenne d'avoir elle-même enfreint les règles. Selon lui, elle aurait utilisé un compte publicitaire dormant pour " profiter d'un exploit dans notre Ad Composer ".

L'objectif aurait été de publier " un lien qui trompe les utilisateurs en leur faisant croire qu'il s'agit d'une vidéo et d'augmenter artificiellement sa portée ". Nikita Bier ajoute en s'adressant à la Commission européenne : " X croit que tout le monde devrait avoir une voix égale sur notre plateforme. Cependant, il semble que vous pensiez que les règles ne devraient pas s'appliquer à votre compte. "

The irony of your announcement:



You logged into your dormant ad account to take advantage of an exploit in our Ad Composer — to post a link that deceives users into thinking it’s a video and to artificially increase its reach.



As you may be aware, X believes everyone should… https://t.co/ziuhUOimOT — Nikita Bier (@nikitabier) December 6, 2025

La faille a été corrigée, mais le compte publicitaire de la Commission européenne a été résilié en conséquence de la manipulation présumée.

La réaction de la Commission européenne

La Commission européenne se défend de toute mauvaise intention. Un porte-parole a déclaré à TechCrunch que l'institution " utilise toujours toutes les plateformes de médias sociaux de bonne foi ".

Il souligne le simple recours à des " outils que les plateformes elles-mêmes mettent à disposition de nos comptes institutionnels ", comme l'outil Post Composer de X.

Le porte-parole a également rappelé que la Commission européenne a suspendu toute publicité payante sur X depuis octobre 2023, et que cette suspension reste en vigueur. La désactivation du compte est donc plus symbolique qu'autre chose.