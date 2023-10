Parmi les solutions possibles pour réduire les émissions de gaz polluants des véhicules, il y a bien sûr l'acquisition d'un véhicule électrique mais il existe d'autres possibilités de transformation d'un véhicule thermique vers d'autres types de motorisation.

C'est la pratique du rétrofit, encore relativement rare car demandant des kits et des compétences techniques qui en font encore une pratique semi-artisanale. Le gouvernement veut pourant la développer et a publié trois arrêtés au Journal Officiel pour faciliter la vente des kits.

Adapter des véhicules professionnels et particuliers

Alors qu'un petit millier de véhicules thermiques sont passés à une motorisation électrique, hybride, hydrogène ou GNL cette année grâce à cette technique, il s'agit maintenant de développer la pratique en levant certains freins, et notamment celui de l'homologation.

Transformer un véhicule prévu pour une certaine motorisation vers une autre n'est pas anodin et demande des vérifications. Les nouveautés arrêtés doivent faciliter cette étape d'homologation.

Pourquoi donner un coup de pouce au rétrofit ? C'est en fait surtout pour fournir une solution alternative à de nombreux véhicules spécifiques qui n'ont pas d'équivalents directs en électrique comme des dépanneuses, des camping-cars, des grues mobiles ou des véhicules spécialement équipés pour des personnes handicapées.

Rétrofit, la solution de facilité

Cela peut également concerner les utilitaires et utilitaires lourds en vue d'installer un système de dépollution répondant aux exigences de la norme Euro 6 et permettant de valider une vignette Crit'Air 2, afin de pouvoir continuer de rouler lors d'épisodes de pollution légère et dans les zones dites ZFE (Zones à faibles émissions).

Les nouvelles dispositions devraient permettre de créer une véritable filière du rétrofit avec des procédures standardisées et des délais d'homologation réduit. S'il peut être particulièrement intéressant pour les professionnels, le rétrofit peut aussi avoir un intérêt chez les particuliers pour transformer une citadine devenant ainsi plus vertueuse sans devoir passer à l'achat bien plus onéreux d'un véhicule électrique neuf.

Le gouvernement espère ainsi faire passer plusieurs dizaines de milliers de véhicules thermiques par le rétrofit d'ici la fin de la décennie et fournir ainsi un moyen d'une transition plus douce vers des motorisations moins polluantes.