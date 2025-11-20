Le Black Friday 2025 est officiellement lancé et s'annonce comme une période charnière pour les créateurs, les ingénieurs et les passionnés de technologies 3D. Au centre de cette agitation, le constructeur Revopoint dégaine des promotions majeures sur l'intégralité de sa gamme de scanners 3D.

Que vous soyez un professionnel de l'industrie, un designer ou un "maker" exigeant, la marque a structuré ses offres pour rendre la numérisation haute précision plus accessible que jamais.

Avec des remises allant jusqu'à 25%, l'événement couvre aussi bien les appareils grand public que les solutions industrielles de pointe. C'est une fenêtre de tir à ne pas manquer.

Les offres se déroulent en plusieurs phases sur Amazon et le site officiel du 10 novembre au 7 décembre.

Des offres en plusieurs phases.

Revopoint joue sur plusieurs tableaux. La marque a découpé ses offres en trois phases distinctes. Un marathon de promotions.

D'abord, l'opération "Early Bird" (du 10 novembre au 7 décembre) sur son site officiel. Elle cible les nouveautés : la série MetroY Pro ou standard et le nouveau Trackit, tous à -15%. Le scanner INSPIRE 2 à peine disponible est aussi de la partie !

Ensuite, l'événement principal. Du 17 novembre au 7 décembre, toujours sur le site officiel, les plus grosses remises tombent : -25% sur les MIRACO, MIRACO Pro et le RANGE2.

Les MetroX, MIRACO Plus, POP3 Plus et MINI2 passent à -20%. L'INSPIRE original est à -15%.

Enfin, pour les adeptes d'Amazon, une vente mondiale se tient du 20 novembre au 1er décembre sur la boutique Revopoint chez Amazon avec des remises identiques (15% à 25%) sur toute la gamme.

Et cerise sur le gâteau, nous avons obtenu un code de réduction spécifique de 5 % : REVOBFGNT qui peut être cumulé avec la réduction Black Friday existante !

MetroY Pro et Trackit : la précision industrielle enfin accessible !

C'est l'atout maître des offres "Early Bird". La série MetroY de Revopoint est la solution la plus polyvalente pour la numérisation 3D d'objets de petite et moyenne taille. Le modèle MetroY Pro est un couteau suisse de précision : il combine cinq modes de scan (trois laser bleu, deux lumière structurée bleue).

La fiche technique est radicale : précision de 0,01 mm et précision de cadre unique de 0,02 mm. Il avale les surfaces sombres ou brillantes sans effort et embarque le Wi-Fi 6 pour un scan sans fil. C'est la liberté totale pour le contrôle qualité ou la rétro-ingénierie.

Parallèlement, le Trackit change la donne pour l'industrie. C'est un scanner 3D à suivi optique qui élimine le besoin de marqueurs. Fini la préparation fastidieuse. Il offre une précision de grade industriel (0,02 mm) et gère aussi bien les petits composants que les grands assemblages.

MIRACO : le scan 3D tout-en-un est-il le grand gagnant ?

C'est le coup de fusil de ce Black Friday. Avec -25% de remise, la série MIRACO (MIRACO, MIRACO PRO, MIRACO Plus) devient l'offre star. C'est le scanner 3D autonome par excellence. Pas besoin d'un PC à côté, il embarque tout pour capturer, visualiser et traiter les fichiers !

Le MIRACO intègre son propre processeur, son écran, et gère tout, de la petite pièce complexe au scan corporel complet (réalisé en moins de 60 secondes) grâce à son système de caméra quad-profondeur. Il affiche une précision de 0,02 mm et une caméra RGB de 48 mégapixels pour des textures exceptionnelles.

C'est l'outil parfait pour les studios VFX, les applications médicales, l'anthropométrie ou le travail sur le terrain.

Quid des scanners pour débuter ou pour les "makers" ?

Revopoint n'oublie pas les créateurs et les "makers". Le nouvel INSPIRE 2 est conçu pour faire exploser les limites du scan 3D d'entrée de gamme. Il offre une précision professionnelle (0,03 mm) et combine lumière infrarouge et modes laser parallèles. Il fonctionne même en extérieur et dispose d'un zoom optique.

C'est l'outil parfait pour les passionnés d'impression 3D ou les créateurs de modèles.

Il est rejoint par l'INSPIRE classique (à -15% sur le site officiel et -25% sur Amazon) et le très populaire POP3 Plus (à -20%), connus pour leur rapport qualité-prix imbattable.

Et pour les objets très petits ou très grands ?

La gamme Revopoint couvre tous les extrêmes. Le MINI 2 (à -20%) est la solution pour une précision chirurgicale ultra-portable, capable de capturer les détails les plus fins, comme des bijoux ou des pièces d'horlogerie.

À l'opposé, le RANGE2 (à -25%) est conçu spécifiquement pour la capture d'objets de grande taille : meubles, pièces automobiles, statues ou même des scans corporels rapides.

Enfin, le MetroX (-20%) offre une portée étendue pour les applications industrielles.

La stratégie de Revopoint est claire : quel que soit votre besoin (micro-détails, corps humain, pièce industrielle), il existe un scanner en promotion pour ce Black Friday que ce soit sur le site officiel ou sur leur boutique Amazon.