Le constructeur Rivian se rêve en concurrent de Tesla et profite de soutiens de poids avec Ford ou Amazon parmi ses investisseurs mais le contexte économique est actuellement peu propice pour mener à bien cette stratégie.

A l'heure du ralentissement économique assorti d'inflation qui pourrait se muer en récession et d'une pénurie de composants électroniques qui perdure dans l'industrie automobile, les facteurs ne sont pas réunis pour déployer toutes les forces et produire les véhicules électriques Rivian R1S et R1T au rythme voulu.

C'est à tel point que le constructeur doit plutôt réduire la voilure et a annoncé une réduction de 6% de ses effectifs qui doit lui permettre d'améliorer son efficacité opérationnelle sans freiner la cadence de production, les suppressions d'emplois ne touchant pas les postes liés à la fabrication des véhicules électriques.

Rivian veut s'inviter sur un nouveau segment

Mais on peut être au milieu du gué et préparer de nouveaux projets. Pour Rivian, l'électrique ne devrait pas se limiter aux SUV et pickups puisque, selon l'agence Bloomberg, la firme envisagerait de développer un...vélo électrique.

Le vélo électrique par Hummer pour incarner l'esprit de la marque

Aucune indication n'est donnée sur les caractéristiques ou le design d'un tel modèle mais on remarquera que la marque Hummer, plus connue pour ses imposants véhicules (désormais aussi électriques avec le Hummer EV) vient de lancer elle aussi un vélo électrique reprenant l'esprit de la marque.

D'autres constructeurs, spécialistes de l'électrique ou non, se sont aussi lancés sur ce segment, comme il fallait, il y a quelques années encore, proposer un smartphone emblématique à côté de ses produits.

Une question d'image

A défaut de vendre beaucoup de véhicules électriques, la firme étant confrontée à cet "enfer" de mise en production qu'a déjà traversé Tesla en 2018 avec sa Model 3, Rivian pourrait donc essayer de profiter du succès du segment des vélos électriques pour faire connaître sa marque et ses qualités en matière de motorisation électrique.

Entre un coûteux véhicule électrique et une bicyclette équipée d'une assistance électrique qui a la cote en Europe et ailleurs, cela ne fera pas de mal de disposer d'une peu de visibilité supplémentaire, à défaut d'en vendre des charrettes.