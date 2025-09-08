Le géant du jeu en ligne Roblox, véritable phénomène chez les enfants et adolescents avec près de 100 millions de joueurs quotidiens, a annoncé un tour de vis en matière de sécurité.

D'ici la fin de l'année, la plateforme va généraliser l'estimation de l'âge à tous les utilisateurs de ses fonctions de communication, comme les chats vocaux et textuels. Une décision qui intervient dans un climat de défiance, alors que l'entreprise fait face à des accusations concernant la protection de ses plus jeunes membres.

Un système de vérification à plusieurs niveaux

Fini le temps où il suffisait de renseigner une date de naissance pour accéder à l'univers Roblox. L'entreprise met en place un arsenal technologique bien plus robuste. Le processus combinera trois éléments pour s'assurer de l'âge réel des joueurs.

Une technologie de reconnaissance faciale qui analysera les selfies des utilisateurs, la vérification via une pièce d'identité officielle et un consentement parental vérifié pour les plus jeunes.

L'idée est de créer une barrière efficace pour « limiter les communications entre adultes et mineurs, sauf s'ils se connaissent dans la vie réelle ». Selon leur âge estimé (moins de 13 ans, 13-17 ans, ou 18 ans et plus), les joueurs auront accès à des fonctionnalités et des contenus adaptés, renforçant ainsi la sécurité des enfants.

Une réponse directe à la pression

Roblox est dans le collimateur d'autorités et d'associations depuis des mois. Aux États-Unis, la procureure générale de Louisiane a récemment déposé plainte contre la plateforme, l'accusant de faciliter la diffusion de contenus pédopornographiques.

Face à ces accusations, Roblox se devait de réagir avec force. La mise en place de la vérification de l'âge est aussi une tentative de reprendre le contrôle de son image et de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires partout dans le monde.

Plus de clarté pour les parents avec de nouvelles normes

En parallèle de ce déploiement, Roblox s'associe à la Coalition internationale pour la classification par âge (IARC). Les labels de maturité propres à la plateforme seront remplacés par des normes internationales reconnues comme PEGI en Europe.

Les parents pourront ainsi mieux comprendre le type de contenu auquel leurs enfants jouent, qu'il s'agisse de violence, de jeux d'argent ou de langage inapproprié.

Matt Kaufman, le responsable de la sécurité de la plateforme, a déclaré : « Roblox s'engage à créer une plateforme sûre pour nos utilisateurs et à donner aux parents les moyens de prendre la meilleure décision pour leurs enfants. »