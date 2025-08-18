La plateforme de jeux en ligne Roblox se retrouve au centre d'une controverse majeure après le dépôt d'une plainte par l'État de la Louisiane. La procureure générale, Liz Murrill, accuse l'entreprise d'avoir sciemment permis la création d'un environnement propice à l'exploitation sexuelle des mineurs. La poursuite affirme que la plateforme, forte de plus de 82 millions d'utilisateurs actifs dont 20 % ont moins de 9 ans, privilégie sa croissance et ses revenus au détriment de la protection de son jeune public.

Des accusations graves contre la plateforme de jeu

Le document de 42 pages déposé par la Louisiane est sans équivoque. Il reproche à Roblox une absence de processus de vérification d'âge efficace, permettant à des adultes de se faire passer pour des enfants et à des mineurs de contourner les contrôles parentaux. La plainte cite des exemples d'« expériences » au contenu explicite hébergées sur la plateforme, comme « Escape to Epstein Island » ou « Public Bathroom Simulator Vibe ». Pour Liz Murrill, ces failles font de Roblox « l'endroit parfait pour les pédophiles ». La Louisiane réclame des dommages financiers et des sanctions civiles, accusant l'entreprise de pratiques commerciales déloyales et de négligence.

La réponse de Roblox face à la controverse

Face à ces accusations, Roblox a réagi en affirmant qu'il était « catégoriquement faux » que l'entreprise mette intentionnellement ses utilisateurs en danger. La société met en avant ses efforts continus pour innover en matière d'outils de sécurité. Un porte-parole a souligné que des « ressources considérables » sont allouées pour garantir un environnement sûr. La plateforme reconnaît toutefois que des individus malintentionnés tentent de contourner leurs systèmes, notamment pour attirer les utilisateurs vers d'autres sites. « Nous travaillons continuellement pour bloquer ces efforts et pour améliorer nos approches de modération », a déclaré la compagnie.

Des cas concrets qui alimentent l'inquiétude

Les poursuites s'appuient sur des faits précis survenus en Louisiane. Le shérif de la paroisse de Livingston, Jason Ard, a confirmé que ses services ont traité plusieurs affaires impliquant la plateforme. Un cas particulièrement frappant est celui d'un homme arrêté pour possession de matériel pédocriminel alors qu'il était actif sur Roblox. Selon les enquêteurs, il utilisait une technologie de modification de voix pour se faire passer pour une jeune fille et attirer des mineurs. Ces événements locaux donnent un poids considérable aux allégations de la procureure générale, qui demande à ce que Roblox soit fermé si des changements significatifs ne sont pas opérés.

Quelles mesures de sécurité pour protéger les enfants ?

Pour sa défense, Roblox met en avant l'implémentation de plus de 40 nouvelles fonctionnalités de sécurité l'année dernière. L'entreprise a également déployé une technologie d'estimation de l'âge et s'appuie sur des modèles d'intelligence artificielle ainsi que sur des milliers de modérateurs humains pour surveiller le contenu. Parmi les mesures mises en place figurent :

Des restrictions sur les messages directs pour les utilisateurs de moins de 13 ans.





Un nouveau système de vérification de l'âge par selfie vidéo pour les adolescents.





Un système d'IA qui a permis de signaler 1 200 cas potentiels d'exploitation au premier semestre 2025.

Malgré ces efforts, la plainte de la Louisiane qualifie ces mesures de « trop peu, trop tard et terriblement inadéquates », illustrant le profond désaccord entre les deux parties sur l'efficacité de la protection des enfants sur la plateforme.