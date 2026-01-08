Roblox étend sa nouvelle politique de vérification d'âge à l'échelle mondiale pour les utilisateurs désireux d'accéder à ses fonctionnalités de chat. La plateforme de jeux vidéo en ligne exigera une telle vérification pour tous les âges.

Comment fonctionne le système de vérification ?

Le processus se déroule directement dans l'application Roblox. Les utilisateurs doivent autoriser l'accès à leur caméra pour prendre un selfie, qui est ensuite analysé par un système d'estimation faciale.

Roblox précise que les images sont traitées par son partenaire tiers, Persona, et immédiatement supprimées après analyse. Pour les utilisateurs de 13 ans et plus, une alternative par vérification de pièce d'identité est également proposée.

Une fois l'âge vérifié, les joueurs sont répartis en six groupes distincts : moins de 9 ans, 9-12 ans, 13-15 ans, 16-17 ans, 18-20 ans, 21 ans et plus. Un utilisateur peut discuter avec les membres de son propre groupe et ceux des groupes immédiatement inférieur et supérieur.

Le chat est désactivé par défaut pour les moins de 9 ans et nécessite un consentement parental. Les plus de 13 ans peuvent contourner ces restrictions avec la fonction " Trusted Connections " pour échanger avec des contacts connus.

Pourquoi Roblox met-il en place cette mesure maintenant ?

Roblox est sous le feu des critiques depuis plusieurs années, accusé de ne pas protéger suffisamment sa jeune audience contre les prédateurs et les contenus inappropriés. Plusieurs actions en justice ont été engagées aux États-Unis.

Roblox indique que la couche de sécurité supplémentaire vise à empêcher les enfants de moins de 16 ans de communiquer avec des adultes.

Le déploiement fait suite à un test réussi en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, où plus de 50 % des utilisateurs actifs quotidiens ont déjà complété le processus, soit des dizaines de millions de joueurs.

Quelles sont les garanties en cas d'erreur et les prochaines étapes ?

Roblox reconnaît que le système n'est pas infaillible et a prévu des solutions. La technologie de son partenaire Persona a été certifiée, affichant une erreur absolue moyenne de 1,4 an pour les moins de 18 ans.

En cas d'estimation incorrecte, les utilisateurs peuvent faire appel et utiliser des méthodes alternatives comme la vérification par pièce d'identité ou via les contrôles parentaux. Un parent peut directement mettre à jour l'âge de son enfant.

Roblox prévoit de surveiller le comportement des utilisateurs et leur demandera de répéter le processus de vérification d'âge, si leur attitude suggère un âge très différent de celui déclaré.

Dans les prochains mois, la vérification d'âge sera également requise pour que les créateurs accèdent aux fonctionnalités de collaboration en temps réel de Roblox Studio.