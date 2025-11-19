La plateforme de jeux en ligne Roblox a annoncé une initiative majeure pour renforcer la sécurité de ses millions d'utilisateurs. Pour accéder aux fonctionnalités de chat, tous les joueurs devront prochainement se soumettre à une vérification d'âge. Ce processus passera par un selfie vidéo analysé par une technologie d'estimation faciale. Cette décision radicale intervient dans un contexte de pression croissante sur l'entreprise, accusée de ne pas protéger suffisamment sa très jeune audience, qui constitue 40 % de ses utilisateurs.

Comment ce nouveau système de vérification va-t-il fonctionner ?

Concrètement, l'utilisateur devra utiliser la caméra de son appareil pour réaliser un scan facial directement depuis l'application Roblox. Le traitement des données sera confié au prestataire spécialisé Persona qui, selon les promesses de la plateforme, supprimera les images et vidéos immédiatement après l'analyse pour garantir la confidentialité.

Une fois la vérification effectuée, chaque joueur se verra attribuer une tranche d'âge précise, comme les 9-12 ans ou les 13-15 ans. Le déploiement commencera de manière volontaire, puis deviendra obligatoire début décembre en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, avant une généralisation mondiale début janvier là où le chat est disponible.

Quel sera l'impact direct sur les discussions entre joueurs ?

L'objectif principal est de cloisonner les conversations pour protéger les plus jeunes. Les échanges ne seront autorisés qu'entre des utilisateurs appartenant à des groupes d'âge similaires. Par exemple, un joueur de 12 ans pourra discuter avec des personnes de 15 ans ou moins, mais sera automatiquement bloqué des conversations avec des adultes. Pour les moins de 9 ans, le chat sera même désactivé par défaut, nécessitant un accord parental explicite après vérification.

Toutefois, Roblox prévoit des exceptions pour les « connexions de confiance » (Trusted Connections) pour les utilisateurs de 13 ans et plus. Ce système permettra aux membres d'une même famille ou à des amis proches de communiquer librement, même s'ils appartiennent à des tranches d'âge différentes. L'entreprise étendra également cette vérification aux liens vers les réseaux sociaux présents sur les profils.

Pourquoi Roblox prend-il une mesure aussi radicale maintenant ?

Cette décision n'est pas un hasard. La plateforme fait face à une avalanche de critiques et de poursuites judiciaires aux États-Unis. Des procureurs généraux de plusieurs États, comme le Texas et la Floride, ont lancé des enquêtes, accusant l'entreprise d'être un « vivier de prédateurs » et de tromper les parents sur les risques réels. Un rapport dévastateur du fonds d'investissement Hindenburg avait même qualifié Roblox d'« enfer pédophile ».

Avec cette mesure, que la société qualifie de nouveau « gold standard » pour l'industrie, Roblox tente de reprendre la main sur sa réputation. L'entreprise espère ainsi montrer l'exemple en matière de sécurité pour les enfants et calmer la tempête médiatique et judiciaire qui la secoue depuis plusieurs mois.