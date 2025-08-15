Pékin a vu l'ouverture d'un lieu unique en son genre : un « Robot Mall ». Il s'agit du premier grand centre commercial entièrement consacré à la vente de robots au grand public. Oubliez les prototypes de laboratoire, les machines sont prêtes à être emportées chez soi.

Un concessionnaire pour robots

Situé dans le quartier high-tech de E-Town, le magasin géant de quatre étages propose plus d'une centaine de produits issus de dizaines de marques comme Ubtech Robotics ou Unitree Robotics.

Les clients peuvent non seulement acheter un robot, mais aussi bénéficier d'un service après-vente, trouver des pièces de rechange et donner leur avis.

La gamme de prix est vaste, allant de 2 000 yuans (environ 250 €) pour des gadgets à plusieurs millions de yuans pour un humanoïde sophistiqué.

Plus qu'un magasin, une véritable attraction

Le « Robot Mall » est conçu tel un véritable terrain de jeu technologique. Les visiteurs sont encouragés à interagir avec les produits.

Ils peuvent discuter avec une réplique d'Albert Einstein, rencontrer des figures historiques animatroniques comme Isaac Newton ou l'empereur Qin Shi Huang, ou encore regarder des machines jouer au football et aux échecs.

Pour parfaire l'immersion, un restaurant à thème permet de se faire servir des plats cuisinés et apportés par des automates. Une manière de familiariser le public avec la présence des robots dans la vie de tous les jours.

La vitrine d'une ambition nationale

Cette ouverture n'est pas qu'une simple opération commerciale. Elle est la vitrine des ambitions de la Chine en matière de robotique et d'intelligence artificielle. Face à une population vieillissante et une croissance économique qui ralentit, le pays investit massivement.

« Si les robots doivent entrer dans des milliers de foyers, compter uniquement sur les entreprises de robotique ne suffit pas », a déclaré Wang Yifan (Reuters), un responsable du magasin.

La démarche vise à positionner la Chine en leader mondial, non seulement dans la fabrication, mais aussi dans l'intégration des robots dans le quotidien.

N.B. : Source image (vignette) : Ubtech Robotics (robot Walker S2).