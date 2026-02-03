La robotique vient de franchir un cap. Son nom : GrowHR. Conçu par une équipe de l'Université des sciences et technologies du sud de la Chine, à Shenzhen, cet humanoïde bouscule les codes. Oubliez les machines massives et pataudes ; GrowHR est léger, agile et puise son inspiration directement dans la structure la plus optimisée qui soit : le corps humain.

Comment un robot peut-il changer de taille ?

Le secret de GrowHR réside dans son squelette bio-inspiré. Plutôt que d’assembler des pièces rigides, les chercheurs ont imité la structure des os humains. Ces derniers ne sont jamais uniformes, combinant rigidité et légèreté pour une efficacité maximale dans le mouvement.

Chaque segment du robot est donc composé de liaisons extensibles. À l'intérieur, des chambres souples se déploient, guidées par des câbles tendus et stabilisées par des éléments rigides. Le résultat est bluffant : chaque liaison peut s'étirer jusqu'à 315 % de sa taille initiale, le tout pour un poids total plume de seulement 4,5 kilos.

Quelles sont ses capacités concrètes sur le terrain ?

Cette conception unique lui confère une polyvalence hors norme. GrowHR peut presque tripler sa hauteur pour atteindre 1,36 mètre. Il peut aussi se faire minuscule en réduisant sa hauteur de 36 % et sa largeur de 61 %. Un atout majeur pour se faufiler dans des passages très étroits, comme des décombres lors de missions de sauvetage.

Mais ses talents ne s'arrêtent pas là. En mode reptation, il avance à plus de 112 mm par minute, une vitesse mille fois supérieure à certaines solutions existantes. Sa légèreté lui permet de flotter, nager à 16 mm/s, et même de décoller sur quelques mètres à l’aide de mini-quadricoptères ou de ventilateurs carénés.

Est-ce juste un prototype de laboratoire ?

Pour l'instant, GrowHR reste un projet de recherche. Ce type d'humanoïde présente encore des limites, notamment dans l'eau où son enveloppe protectrice entrave sa motricité. Cependant, son potentiel pour s'adapter à des environnements complexes est immense et prometteur.

Son aspect gonflable est aussi un gage de sécurité pour les humains. Contrairement à une machine métallique, il ne risque pas de blesser quelqu'un en cas de dysfonctionnement. Loin de l'image du Terminator, il ouvre la voie à des robots capables d'explorer des lieux inaccessibles ou même de devenir des assistants domestiques agiles et sûrs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le robot GrowHR ?

GrowHR est un robot humanoïde expérimental léger (4,5 kg) et flexible, développé en Chine. Sa particularité est son squelette extensible, inspiré des os humains, qui lui permet de modifier radicalement sa taille et sa forme pour s'adapter à son environnement.

Qui a conçu ce robot ?

Il a été conçu et réalisé par une équipe de chercheurs de la Southern University of Science and Technology, une université située à Shenzhen, en Chine. Le projet vise à combler le fossé entre les robots rigides et les robots dits "mous".

Quelles sont ses applications potentielles ?

Grâce à sa capacité à se faufiler, nager ou voler, ses applications principales concernent les missions de recherche et de sauvetage en milieux hostiles ou effondrés. Il pourrait également servir à l'exploration de zones inaccessibles ou, à terme, comme assistant domestique polyvalent.