Après 35 ans d'existence, la société iRobot, fondée en 1990 par des roboticiens du MIT, a annoncé son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Le contrôle de l'entreprise sera transféré à son principal fabricant et créancier, la société chinoise Picea Robotics.

Quelles sont les causes de cet effondrement ?

La chute d'iRobot s'explique par une concurrence agressive de la part de rivaux chinois comme Ecovacs et Roborock, qui inondent le marché avec des appareils moins chers.

Les revenus étaient déjà en déclin depuis plusieurs années, aggravés par le chaos des chaînes d'approvisionnement. À cela se sont ajoutés des droits de douane américains sur les produits fabriqués au Vietnam.

Le coup de grâce fut néanmoins l'échec de l'accord de rachat par Amazon pour 1,7 milliard de dollars en janvier 2024, bloqué par les régulateurs européens craignant une distorsion de la concurrence.

Quel est le plan de sauvetage proposé ?

Le plan de restructuration est une procédure de faillite préparée en amont avec les créanciers. Selon les termes de l'accord, Picea recevra 100 % des capitaux propres de la nouvelle entité. Cette opération vise à assainir le bilan financier d'iRobot et à lui permettre de poursuivre son développement.

Gary Cohen, le patron d'iRobot, qualifie l'annonce de " jalon essentiel pour assurer l'avenir à long terme d'iRobot ". La transaction doit renforcer la position financière de l'entreprise et " assurer la continuité pour nos consommateurs, clients et partenaires ". L'entreprise sortira de la cotation du Nasdaq.

Qu'est-ce que cela signifie pour les propriétaires de Roomba ?

Selon iRobot, la faillite ne devrait pas perturber les fonctionnalités de l'application, les programmes clients, les partenaires mondiaux ou le support produit. Le groupe insiste sur le fait que " nos produits ne changent pas ".

Même dans le pire des scénarios, si les services cloud venaient à disparaître, les aspirateurs Roomba ne deviendraient pas inutilisables. Les commandes physiques de l'appareil resteraient fonctionnelles.

Les utilisateurs perdraient cependant les fonctionnalités connectées qui font leur modernité, comme la planification via l'application ou les commandes vocales.