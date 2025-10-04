Société britannique de robotique et d'IA, Humanoid a dévoilié le HMND 01 Alpha. Il est présenté comme le premier robot humanoïde du Royaume-Uni conçu pour un usage industriel.

Développé en sept mois, ce prototype a déjà fait l'objet de deux preuves de concept commerciales, le positionnant comme une solution face aux défis de productivité et de pénurie de main-d'œuvre qui frappent le secteur industriel outre-Manche et au-delà.

Les capacités techniques du HMND 01 Alpha ?

Le HMND 01 Alpha est un robot humanoïde sur roues mesurant 2,20 mètres de haut, capable d'atteindre une vitesse de 7,2 km/h. Il peut manipuler des charges bimanuelles allant jusqu'à 15 kg et atteindre des objets du sol jusqu'à deux mètres de hauteur, sur des étagères profondes de 60 cm.

Doté de 29 degrés de liberté, il est animé par une intelligence artificielle de bout en bout et peut être équipé de mains à cinq doigts ou de pinces parallèles pour s'adapter à des tâches variées.

Sa perception est assurée par des caméras RGB à 360 degrés et deux capteurs de profondeur. La plateforme s'appuie sur NVIDIA Jetson Thor, qui lui permet de gérer des flux d'IA multiples et des modèles d'IA générative à grande échelle.

Compenser un manque de main-d'œuvre

Le développement du HMND 01 Alpha répond directement à une crise croissante de la pénurie de main-d'œuvre. Au Royaume-Uni, Humanoid souligne que plus de 58 000 postes sont vacants dans l'industrie manufacturière.

" Les robots ne devraient pas remplacer les gens, ils devraient les soutenir. [...] HMND 01 est conçu pour combler les manques de main-d'œuvre, permettant aux gens de se concentrer sur un travail plus valorisant. ", déclare Artem Sokolov, le fondateur de Humanoid.

L'objectif est de s'attaquer aux tâches répétitives et physiques dans les entrepôts, les centres logistiques et le commerce de détail, comme le tri, le chargement ou l'emballage.

Un modèle Robot-as-a-Service pour Humanoid

Humanoid s'appuie sur une équipe de plus de 175 experts issus d'entreprises comme Apple, Tesla, Google, Boston Dynamics, Snactuary AI et Nvidia.

Le modèle économique choisi est celui du " Robot-as-a-Service " (RaaS), permettant aux entreprises clientes d'obtenir un retour sur investissement rapide avec des économies de coûts de main-d'œuvre.

Le prototype Alpha sert actuellement de plateforme de test pour affiner les fonctionnalités en vue du lancement du robot Beta, prévu pour le troisième trimestre 2026.