Sur le chantier colossal de la ferme solaire de Goorambat East en Australie, des machines d'un nouveau genre sont à l'œuvre. Ce ne sont pas des ouvriers, mais des robots autonomes, dopés à l'IA, qui installent des centaines de milliers de panneaux solaires.

Le projet, mené par le géant de l'énergie ENGIE en partenariat avec la startup américaine Luminous Robotics, est non seulement en avance sur son calendrier, mais il préfigure surtout l'avenir de la construction des infrastructures d'énergies renouvelables.

Comment opèrent ces robots fabriquants ?

La flotte LUMI S4 de Luminous Robotics, composée de robots autonomes spécialisés, constitue le noyau central du système. Ces machines, dotées d'une technologie « pick-and-place » dirigée par une intelligence artificielle, s'occupent de soulever et d'installer les panneaux solaires sur les structures de montage avec une précision au millimètre près. L'intervention des équipes humaines se limite à la phase finale, lors du serrage définitif des boulons.





Cette automatisation vise la phase la plus manuelle, récurrente et gourmande en temps de l'élaboration d'une centrale solaire, permettant ainsi aux techniciens de se consacrer à des activités à plus grande valeur ajoutée.

Quels sont les bénéfices tangibles en termes de rapidité et de sûreté ?

Les résultats sont époustouflants. L'usage des robots sur le site de construction a permis d'accélérer l'échéancier, avec un rythme de pose surpassant même les buts initiaux fixés par Luminous Robotics. En plus de la rapidité, l'avantage principal réside dans la sécurité. Le fait de gérer manuellement des centaines de milliers de panneaux lourds et volumineux est un facteur principal d'accidents au travail. L'automatisation de cette tâche diminue considérablement le risque de blessures.





Ce bénéfice est particulièrement essentiel pour les projets localisés dans des régions isolées ou aux conditions climatiques difficiles, tels que les déserts, où les conditions de travail pour les êtres humains peuvent être extrêmement ardues.

Est-ce que le travail humain sur les sites solaires touche à sa fin ?

Loin de là, il s'agit plutôt d'une mutation des professions. La robotisation vise avant tout à réduire les coûts et la pénibilité pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Ces machines sophistiquées ne remplacent pas les humains, elles changent leur rôle. Elles nécessitent des techniciens qualifiés pour leur pilotage, leur maintenance et leur supervision, créant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi.





L'objectif est de permettre à des équipes plus réduites de construire des fermes solaires plus grandes, plus rapidement. C'est une réponse directe à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui freine le secteur et un moyen de rendre l'énergie solaire encore plus compétitive.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est derrière cette technologie de robots ?

La technologie a été développée par Luminous Robotics, une startup américaine spécialisée dans l'automatisation de la construction d'infrastructures énergétiques. Pour ce projet australien, elle a reçu le soutien financier de l'ARENA (Australian Renewable Energy Agency), l'agence gouvernementale australienne pour les énergies renouvelables.

Quelle est la capacité de cette ferme solaire ?

Une fois terminée, la ferme solaire de Goorambat East aura une capacité de 250 MW, ce qui est suffisant pour alimenter en électricité environ 105 000 foyers australiens. La mise en service complète est prévue pour la mi-2026.

Cette technologie sera-t-elle partagée avec d'autres ?

Oui, et c'est un point important du projet. Luminous Robotics et l'ARENA se sont engagés à publier en open source le plus grand jeu de données jamais collecté sur la robotique dans la construction solaire. L'objectif est de "démocratiser" la technologie et de permettre à d'autres entreprises et chercheurs de développer de nouvelles solutions innovantes.