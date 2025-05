Tesla a peut-être commencé par les voitures électriques mais son destin s'oriente maintenant vers les véhicules autonomes et les robots humanoïdes. Tel est le choix de son dirigeant Elon Musk qui y voit les prochains relais de croissance.

La firme travaille sur un robot humanoïde Tesla Bot surnommé Optimus qui sera amené à réaliser certaines tâches sur des sites de production en tenant compte de son environnement grâce à son intelligence artificielle embarquée et ses caméras.

Mais Elon Musk lui voit également un autre destin à un peu plus long terme : celui de robot à tout faire à la maison, voire de compagnon robotisé du quotidien. Pour atteindre cet objectif, il faudra que le robot sache appréhender un certain nombre de situations et y répondre.

Un robot Optimus à tout faire

Une vidéo diffusée par Elon Musk sur le réseau social X donne une idée des progrès du robot Optimus dans la coordination de gestes correspondant à des tâches du quotidien.

Jeter une poubelle dans un container, ouvrir une armoire, tirer un rideau, récupérer un morceau de papier essuie-tout, mélanger des ingrédients dans une casserole ou passer l'aspirateur seraient des activités à la portée des capteurs, actuateurs, moteurs et caméras du Tesla Bot...du moins dans des situations idéales et sous supervision.

The biggest product ever

Tandis que Nvidia propose d'apprendre aux robots les gestuelles à partir des banques de données de son environnement GROOT, le robot de Tesla apprendrait les gestes à réaliser d'après le visionnage de vidéos d'humains réalisant des tâches similaires.

Cette façon de faire doit à la fois lui permettre d'apprendre rapidement des gestuelles de les optimiser au fil du temps, sans dispositifs compliqués et restreints d'apprentissage en amont.

Pour le moment, le robot ne peut s'inspirer que de vidéos en vue à la première personne et l'étape suivante est de pouvoir utiliser des vidéos en vue à la troisième personne, ce qui veut dire que n'importe quelle vidéo d'une tâche permettrait au robot d'apprendre les mouvements correspondants et de les affiner peu à peu par l'expérience.

Il n'y aurait alors pas de limites à ce que peut apprendre à réaliser le robot si sa configuration matérielle le permet. Cette méthode peut contribuer à abaisser le coût des robots humanoïdes en éliminant les coûteux procédés de préparation.

Comment faire baisser le prix des robots domestiques de demain ?

Pour rappel, Elon Musk compte vendre les robots humanoïdes Tesla pour un prix compris entre 20 000 et 30 000 dollars. Pour y parvenir, il faut à la fois une production en grand volume et une préparation des robots peu coûteuse.

Les résultats obtenus dans l'organisation des mouvements pour réaliser une tâche donnée est impressionnante et a gagné en vitesse d'exécution avec la deuxième génération de Tesla Bot mais il reste encore bien des obstacles techniques à franchir avant de les lâcher dans la nature.

Autonomie, innocuité, capacité d'adaptation à un environnement changeant et imprévisible seront autant de qualités nécessaires pour faire entrer les robots humanoïdes dans les habitations et pour qu'ils apportent une valeur ajoutée au-delà de la prouesse technique.