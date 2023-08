En cette fin de journée, nous allons vous présenter une sélection de divers articles en promotion dans une multitude de rayons différents. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec le robot lave-vitre Cecotec Conga. Cet appareil se charge du nettoyage de vos différents carreaux et se contrôle via une application mobile. Il se déplace de manière autonome et reste collé à la vitre grâce à une pompe à vide. Sur son chemin, il nettoie tout type de surface lisse comme le verre, le miroir, le pare-douche et bien d'autres.

Ce robot lave-vitre Cecotec Conga est proposé à 136,90 € au lieu de 193 € soit 29% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 24 heures.

D'autres robots lave-vitre sont également en promotion comme :



Et d'autres articles affichent des remises tels que :

TV

Caméra de surveillance

Aspirateur balai



Et n'oubliez pas de consulter notre focus sur les disques SSD en réduction ainsi que l'anniversaire Gshopper avec une ribambelle de promotions.