Une autre semaine qui s'achève sous le signe des promotions. Mais avant de partir en week end, nous vous avons dégotté de bonnes offres promotionnelles. Il y en a pour tous les gouts, et il y a même de la nouveauté.

Commençons par le robot lave vitre Cecotec Conga. Cet appareil se charge du nettoyage de vos différents carreaux et se contrôle via une application mobile. Il se déplace de manière autonome et reste collé à la vitre grâce à une pompe à vide. Sur son chemin, il nettoie tout type de surface lisse comme le verre, le miroir, le pare-douche et bien d'autres.

Ce robot lave vitre Cecotec Conga est vendu 129 € au lieu de 193 € soit 33% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres robot lave vitre sont également en promotion à savoir :







Et d'autres produits sont à prix réduit comme :







Et n'oubliez pas de consulter notre article sur les disques SSD SATA et NVME M.2 en réduction jusqu'à -59% ainsi que notre top 3 du jour avec le casque de VR Meta Quest 2 et deux surprises.