Un véhicule autonome opéré par la société Hello a percuté deux piétons dans la ville chinoise de Zhuzhou, les laissant en soins intensifs.

L'incident, impliquant un modèle Apollo RT6 fourni par le géant Baidu, soulève de sérieuses questions sur la sécurité de cette technologie en pleine expansion et force l'arrêt du service dans la ville.

Un drame au cœur d'une ville test

La scène, décrite comme chaotique par des témoins, s'est déroulée vers 9 heures du matin sur la route de Yanjiang. Le véhicule autonome, un modèle Apollo RT6, venait de franchir un passage piéton en direction du sud lorsqu'il a percuté les deux personnes.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux chinois montrent des passants se mobilisant pour soulever la voiture, sous laquelle l'une des victimes, portant un casque, était coincée et visiblement blessée.

Les autorités locales ont rapidement sécurisé la zone tandis que l'opérateur du service, Hello, confirmait avoir été informé, déclarant « coopérer activement avec les services compétents » pour l'enquête. Suite à ce drame, l'entreprise a immédiatement suspendu l'ensemble de son service de robotaxi dans la ville de Zhuzhou, où le véhicule portait l'identifiant « 3009 ».

Hello et Baidu : des ambitions rattrapées par la réalité

L'opérateur du véhicule, Hello, est une entreprise affiliée à Alibaba, surtout connue pour ses services de vélos en libre-service avant de se lancer dans le covoiturage.

La société nourrissait de grandes ambitions pour la conduite autonome, ayant annoncé quelques jours avant l'accident son intention de produire en masse son propre véhicule de niveau 4 d'ici juin 2026, avec des livraisons prévues dès mars.

Cependant, le véhicule impliqué n'est pas une conception maison, mais bien un Apollo RT6, un modèle de sixième génération fourni par le géant technologique Baidu et co-développé avec JMC.

Hello avait commencé à déployer sa flotte de 20 à 30 véhicules à Zhuzhou en août, après avoir obtenu les autorisations réglementaires pour des tests sur la voie publique.

Quel avenir pour la conduite autonome en Chine ?

Cet accident soulève des questions cruciales sur la sécurité et la maturité de la technologie. Si Hello est un acteur relativement nouveau, qui ne mène ses expérimentations que dans deux villes de taille modeste, il s'appuyait sur l'expertise reconnue de l'un des leaders mondiaux du secteur.

Ce paradoxe met en lumière les risques inhérents au déploiement de ces systèmes complexes sur la voie publique.

L'objectif affiché par Hello de mettre plus de 50 000 robotaxis sur les routes d'ici 2027 semble aujourd'hui bien lointain. Cet événement pourrait non seulement freiner les plans d'expansion de l'entreprise mais aussi inciter les régulateurs chinois à durcir les conditions d'autorisation pour tous les acteurs du marché.