L’opération, sujette à validation réglementaire dans plusieurs régions clés, souligne la volonté de SoftBank de renforcer son positionnement dans le secteur de la robotique à travers l’Intelligence Artificielle physique, un domaine qu’il ambitionne de développer intensément.

Un contexte stratégique majeur pour SoftBank

Depuis plusieurs années, SoftBank affine sa stratégie autour de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies associées. La société, pilotée par Masayoshi Son, considère désormais l’ère de la « Physical AI » comme la prochaine frontière technologique. L'acquisition de la division robotique d’ABB s’inscrit pleinement dans cette ambition.

ABB Robotics, division du groupe suisse ABB, est reconnue mondialement pour ses solutions performantes en robotique industrielle, avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars en 2024 et près de 7 000 employés. Cette division représentait environ 7% du chiffre d'affaires total d'ABB.

À travers ce rachat, SoftBank entend notamment fusionner l’expertise industrielle d’ABB Robotics avec ses compétences avancées en IA et en robotique, consolidant ainsi un portefeuille technologique puissant. Cette synergie doit permettre de stimuler la croissance et l’innovation dans ce secteur clé.

Le contexte et les enjeux pour ABB

ABB, spécialisée dans l’électrification et l’automatisation des industries, avait envisagé initialement de scinder sa division robotique pour la proposer comme entité cotée séparément. Toutefois, face à des défis économiques et commerciaux, ce projet a été abandonné au profit de la cession directe au groupe SoftBank.

Cette opération, validée par le conseil d’administration d’ABB, doit générer une valeur immédiate pour ses actionnaires et permettre à ABB de concentrer ses ressources sur ses autres activités stratégiques en électrification et automatisation, en réaffectant les fonds issus de la vente suivant des principes d’allocation de capital bien établis.

Du côté de la direction d'ABB, cette démarche est perçue comme une opportunité d’assurer un avenir prometteur à la division robotique, sous l’égide d’un leader axé sur les innovations en intelligence artificielle et technologies de pointe.

Vers une nouvelle ère de la robotique intelligente

Ce rachat illustre parfaitement la tendance actuelle où la robotique et l'intelligence artificielle convergent vers des applications plus intégrées et sophistiquées. Masayoshi Son, fondateur et PDG de SoftBank, parle d’une fusion entre l’intelligence artificielle super avancée (Artificial Super Intelligence) et la robotique pour impulser une évolution profonde et durable.

SoftBank, déjà présent dans le domaine de la robotique via des participations dans plusieurs sociétés, voit cette acquisition comme une étape majeure pour renforcer sa position de leader dans ce champ.Le groupe entend ainsi orienter la division robotique d’ABB vers des développements novateurs qui pourraient transformer l’industrie et les usages.

L’opération, attendue pour se finaliser à la mi-2026, sera suivie par une réorganisation interne d’ABB, avec un regroupement de ses unités d’affaires pour optimiser les opérations en attendant la clôture finale de la vente.

Cette alliance se traduit par une capacité accrue pour SoftBank d’exploiter les synergies entre robotique et IA pour relever les défis futurs dans des secteurs variés, donnant un avant-goût de ce que pourrait être la prochaine génération de technologies industrielles.