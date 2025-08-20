La suspicion jetée sur le CEO d'Intel, Lip-Bu Tan, et ses liens financiers supposés avec des entreprises liées à l'armée chinois, a eu le mérite d'accélérer son destin. L'entreprise, en difficulté après plusieurs virages stratégiques manqués, cherche désespérément son salut dans la création d'une division de fonderie pour d'autres entreprises, malgré la concurrence écrasante d'acteurs comme TSMC et Samsung.

Depuis la rencontre du CEO avec Donald Trump, l'horizon s'est éclairci au point que le gouvernement serait prêt à prendre une participation dans la firme de Santa Clara. Le financement passerait par les fonds alloués au CHIPS Act, l'initiative qui doit faciliter la relocalisation des moyens de production de puces électroniques aux Etats-Unis mais dont le président Trump n'est pas adepte.

Intel ne serait pas la seule visée et toutes les entreprises ayant bénéficié de l'enveloppe du CHIPS Act pourrait voir débarquer le gouvernement US dans sa structure, ce qui pose question pour celles d'origine étrangère, comme TSMC.

Que vient faire Softbank chez Intel ?

Dans le même temps, Intel vient de recevoir un investissement de 2 milliards de dollars en achat d'actions de la part du groupe japonais Softbank qui devient ainsi l'un des plus gros investisseurs....pour le moment. La participation du gouvernement américain, si elle est confirmée, pourrait atteindre 10% du capital.

Elément intéressant relevé par le Financial Times, Intel et Softbank auraient discuté du rachat de la division fonderie IFS (Intel Foundry Services) avant de se rabattre sur une prise de participation.

Les discussions auraient été menées ces dernières semaines et auraient pu s'orienter vers différentes solutions (prise de contrôle seul ou à plusieurs, co-entreprise...).

La prise de participation annoncée n'éliminerait pas la possibilité d'un rachat de la division fonderie ultérieurement, indique encore le FT. Intel doit toutefois faire la preuve de la viabilité de son projet alors que la firme semble indécise sur le noeud de gravure sur lequel s'appuyer et cherche des clients capables d'alimenter sa nouvelle activité.

La stratégie de Softbank dans l'IA

L'arrivée potentielle du gouvernement dans la structure financière d'Intel pourrait inciter Softbank, dont le dirigeant est proche de Trump, à renforcer ses investissements.

Softbank rêve de devenir un grand acteur des infrastructures IA aux Etats-Unis. La firme a fait partie des quelques investisseurs initiaux du projet Stargate à 500 milliards de dollars d'OpenAI, même si la concrétisation de l'initiative reste compliquée.

Mettre la main sur la division fonderie d'Intel lui permettrait d'utiliser cette capacité pour faire produire des composants IA en gravure fine capables en principe de rivaliser avec les techniques de TSMC ou de Samsung, le tout en restant sur le sol américain.