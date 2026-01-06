Le salon de l'électronique de Las Vegas a été le théâtre d'une annonce majeure pour le jardinage connecté. Mammotion y a dévoilé sa gamme 2026, trois nouveaux robots de tonte conçus pour s'attaquer à tous les terrains, des plus simples aux plus escarpés.

La grande nouveauté est l'abandon de la base RTK physique, un frein technique et esthétique majeur à l'adoption de ces technologies de pointe.

Quelle est l'innovation majeure du Luba 3 AWD ?

Le fleuron de la nouvelle gamme est sans conteste le Luba 3 AWD, une véritable machine tout-terrain. Il embarque quatre roues motrices et une suspension adaptative lui permettant de grimper des pentes impressionnantes allant jusqu'à 80% d'inclinaison et de franchir des obstacles de 8 cm comme des racines ou des bordures.

Mais sa vraie force réside dans son cerveau, le système de navigation Tri-Fusion. Cette technologie combine un LiDAR 360°, deux caméras pour la vision par IA et, surtout, le module NetRTK. Ce dernier se connecte à un réseau de correction virtuel via la 4G, rendant l'antenne physique dans le jardin complètement obsolète. La promesse est une précision centimétrique sans l'installation complexe d'auparavant.

Les petits jardins sont-ils aussi servis ?

Absolument. La gamme dévoilée au CES 2026 pense aussi aux jardins plus modestes avec le Luba mini 2 AWD. Ce modèle plus compact conserve la transmission intégrale de son grand frère pour gérer les mêmes pentes de 80%, une caractéristique extrêmement rare sur le segment des petits robots.

Destiné aux surfaces allant jusqu'à 1000 m², il intègre une nouveauté particulièrement maline : un disque de coupe latéral déporté. Son objectif est de tondre au plus près des bordures, des murs et des clôtures, réduisant ainsi de manière significative le besoin de finitions manuelles au coupe-bordure.

Et pour une utilisation encore plus simple ?

La réponse de Mammotion s'appelle Yuka mini 2. Ce modèle de robots-tondeuses vise la simplicité maximale grâce à une fonction innovante baptisée DropMow. Le concept est simple : vous posez le robot n'importe où sur une pelouse, même non cartographiée, vous appuyez sur un bouton, et il lance une tonte immédiate avec une trajectoire optimisée.

Le Yuka mini 2 se décline en deux versions : une avec LiDAR et vision pour les jardins complexes, et une autre, plus économique, reposant uniquement sur un système de vision tri-caméra. Toute la gamme 2026 est propulsée par une nouvelle puce IA de 10 TOPS, doublant la puissance de calcul pour la détection d'objets et la navigation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la technologie NetRTK ?

C'est un système qui permet au robot de recevoir des corrections de positionnement GPS via le réseau cellulaire (4G), au lieu de dépendre d'une antenne physique que l'on doit installer dans son jardin. Cela simplifie énormément la mise en service.

Les robots Mammotion fonctionnent-ils sans fil périmétrique ?

Oui, toute la nouvelle gamme 2026 de Mammotion fonctionne sans aucun câble périmétrique à enterrer. Elle utilise une combinaison de technologies (LiDAR, vision, GPS) pour se repérer et permettre à l'utilisateur de définir des zones de tonte virtuelles directement depuis une application mobile.

Quel est le prix de départ de ces nouveaux modèles ?

Le Luba 3 AWD est annoncé à partir de 2399 €, tandis que le Luba mini 2 AWD débute à 1499 €. Les précommandes pour ces modèles sont prévues pour débuter en Europe dès le 5 janvier 2026.