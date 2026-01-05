Le groupe Samsung a présenté au CES 2026 son plus grand téléviseur Micro RGB, le modèle R95H de 130 pouces. Cet écran monumental se distingue par son design Timeless Frame inspiré d'une galerie d'art, ses technologies d'image avancées pilotées par l'IA.

Un véritable objet de démonstration technologique qui redéfinit les attentes du segment ultra-premium.

Un design qui réinvente l'objet téléviseur

Samsung ne s'est pas contenté d'agrandir un écran. L'entreprise renoue avec une philosophie de design audacieuse en réinterprétant son concept Timeless Gallery de 2013.

Le nouveau Timeless Frame donne l'impression que l'immense dalle flotte dans les airs, la transformant en une sorte de fenêtre architecturale vivante.

Cette approche vise à faire de l'écran une pièce maîtresse artistique qui redéfinit l'espace qui l'entoure en voulant faire oublier sa nature première d'écran géant. L'audio n'est pas en reste, puisqu'il est directement intégré au cadre, assurant une connexion naturelle entre le son et l'image à cette échelle monumentale.

L'appareil est ainsi conçu pour ressembler moins à un téléviseur qu'à une vaste ouverture sur un autre monde.

Au sommet de la technologie d'affichage Micro RGB

Derrière cette esthétique soignée se cache une débauche de technologies de pointe. Le R95H embarque les dernières innovations de Samsung en matière de Micro RGB, une forme évoluée du Mini LED qui permet une précision et une richesse colorimétrique bien supérieures aux standards actuels.

Le moteur de l'appareil est le processeur Micro RGB AI Engine Pro, épaulé par les technologies Micro RGB Color Booster Pro et Micro RGB HDR Pro. Cet ensemble utilise l'intelligence artificielle pour rehausser les tons ternes, affiner les contrastes et garantir un réalisme saisissant. La fidélité des couleurs est certifiée par le VDE, avec une couverture de 100% du large gamut BT.2020.

Une vitrine technologique plus qu'un produit commercial ?

Malgré l'enthousiasme généré, les représentants de Samsung ont rapidement tempéré les ardeurs. Ce modèle de 130 pouces est avant tout un concept, une démonstration de force technique et stylistique.

Il n'est donc pas destiné à être commercialisé dans sa forme actuelle, agissant plutôt comme un jalon pour les futures gammes.

L'expérience est complétée par des fonctionnalités de pointe comme le support du HDR10+ ADVANCED et l'assistant Vision AI Companion. Ce dernier permet des recherches conversationnelles et un accès à des applications comme Microsoft Copilot ou Perplexity.

Il reste donc à voir si cette vision du futur, aussi impressionnante soit-elle, trouvera un jour le chemin des salons, et surtout, à quel prix.