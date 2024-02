Avec ses lanceurs réutilisables Falcon 9 désormais couramment employés, la firme SpaceX est un acteur incontournable pour placer en orbite des charges utiles, petites et grandes.

Avec quasiment 100 tirs réalisés en 2023 et plus encore attendus en 2024, dont beaucoup concernent le déploiement de sa constellation Starlink de satellites de communications, le lanceur réutilisable est devenu un atout certain par rapport aux acteurs traditionnels.

Si l'Europe travaille sur un lanceur réutilisable avec le projet Themis et son moteur Prometheus, une autre entreprise américaine rêve de faire de même. Rocket Lab envoie déjà régulièrement de petits satellites en orbite grâce à son lanceur Electron et elle prépare un nouveau modèle Neutron prévu pour être réutilisable.

Rocket Lab confirme Neutron pour 2024

La firme en avait déjà dévoilé les grandes lignes en 2021 et notamment la coiffe particulière protégeant la charge utile. Baptisée Hungry Hippo, elle s'ouvre et se referme comme une corolle plutôt que d'être éjectée pour libérer son contenu.

La fusée Neutron s'appuie sur un nouveau moteur Archimedes alimenté avec un mélange méthane / oxygène liquide et conçu pour être le plus fiable -et réutilisable- possible. L'étage principal sera doté de 7 moteurs et l'étage supérieur utilisera un de ces nouveaux moteurs.

Lors de sa présentation, Rocket Lab avait estimé pouvoir réaliser un premier tir d'essai vers 2024. Durant la présentation de ses derniers résultats financiers trimestriels, la firme a réitéré cette fenêtre potentielle en la fixant vers la fin de l'année.

Encore beaucoup à faire mais avec une vision de long terme

Ce calendrier reste peut-être un peu optimiste, les dirigeants reconnaissant qu'il reste beaucoup de travail pour finaliser le lanceur d'ici là. L'entreprise a tout de même bien avancé sur l'avionique et la construction du pad de tir sur l'île de Wallops, en Virginie.

Il reste toutefois à réaliser les essais d'allumage statique des moteurs Archimedes. Le site dédié dans un centre de la NASA sera prêt d'ici fin mars et une fois que cette étape sera réalisée et réussie, Rocket Lab pourra définir un calendrier plus précis...mais qui pourrait déborder sur 2025.

Sans surprise, la firme veut aller vite dans le développement de Neutron pour récupérer une partie des contrats militaires d'installation de constellations de satellites de surveillance de l'US Space Force.

Par la suite, le lanceur réutilisable Neutron, pourrait, comme la fusée Falcon 9 de SpaceX, servir à déployer sa propre constellation de satellites de communication. Rocket Lab veut également développer une flotte de véhicules spatiaux répondant à divers objectifs allant de l'orbite basse terrestre aux voyages interplanétaires.

Comme SpaceX encore, Rocket Lab veut avoir la main sur la conception et la production de ses propres lanceurs mais aussi des engins spatiaux les utilisant pour rejoindre l'espace, satellites comme navettes spatiales afin d'avoir une vision d'ensembe et un contrôle des prix.