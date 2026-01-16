Le géant du jeu vidéo a surpris tout le monde en officialisant une pratique longtemps tolérée, voire combattue. Avec le lancement du Cfx Marketplace, la firme donne un cadre légal à l'écosystème du modding pour ses titres phares. Cette initiative fait suite au rachat en 2023 de Cfx.re, l'équipe derrière les très populaires serveurs alternatifs FiveM et RedM. Un changement de cap radical pour l'un des jeux les plus joués au monde.

Qu'est-ce que le Cfx Marketplace exactement ?

Concrètement, il s'agit d'une vitrine numérique officielle, soigneusement sélectionnée par Rockstar, où les créateurs de contenu pour les plateformes FiveM et RedM peuvent partager et vendre leurs œuvres. La plateforme regroupe les mods en plusieurs catégories claires : cartes, scripts, personnages, vêtements ou encore véhicules.

Ce lancement est un véritable événement. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, la firme était en guerre ouverte contre ces serveurs alternatifs, les considérant comme une concurrence illégale et une porte ouverte au piratage. Aujourd'hui, les moddeurs sont des partenaires officiels, invités progressivement à rejoindre un projet qui leur promet une visibilité inédite.

Quel type de contenu peut-on y trouver ?

Le catalogue est déjà bien fourni pour GTA 5, proposant aussi bien des mods gratuits que des packs de contenu payants. Et les prix peuvent grimper très haut. Certains bundles, comme un pack de cartes pour commissariat, hôpital et garage, peuvent dépasser les 200 euros. Le célèbre mod graphique NaturalVision est également de la partie, mais sous un modèle d'abonnement mensuel.

Cette stratégie de monétisation fait grincer des dents. Certains observateurs dénoncent des tarifs jugés abusifs pour des mini-jeux (golf, tennis, bowling...) qui étaient souvent développés par passion. La crainte est de voir l'écosystème se transformer en une sorte de Roblox, où les joueurs sont enfermés pour être incités à dépenser sans compter.

Pourquoi Rockstar change-t-il de stratégie maintenant ?

Le timing n'a rien d'un hasard. Avec l'arrivée annoncée de GTA 6, l'écosystème de GTA 5 Online arrive en fin de cycle, et un tel projet pourrait même relancer l'intérêt pour des jeux comme Red Dead Redemption 2. Ce marketplace est une manière intelligente de monétiser la communauté très active du roleplay (RP) et de pérenniser les revenus. C'est aussi un ballon d'essai pour ce qui pourrait devenir un modèle économique intégré au prochain opus de la saga.

Au-delà de l'aspect financier, cette plateforme permet à l'éditeur de reprendre le contrôle et de légitimer la scène du modding. En offrant un cadre officiel, la société garantit une certaine qualité et sécurité, simplifiant la vie des propriétaires de serveurs. C'est aussi une manière de préparer le terrain pour une offre de GTA RP officielle avec GTA 6, une attente forte de la communauté.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui peut vendre sur le Cfx Marketplace ?

Pour l'instant, l'accès est limité à une quinzaine de créateurs triés sur le volet et invités par Rockstar pour assurer un lancement de qualité. La plateforme sera ouverte progressivement à d'autres moddeurs par la suite.

Les mods sont-ils compatibles avec les consoles ?

Non, le Cfx Marketplace et les mods qu'il propose sont exclusivement réservés aux versions PC de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, qui utilisent les frameworks FiveM et RedM.

Est-ce la fin des mods gratuits ?

Absolument pas. La boutique officielle propose un filtre pour trier les contenus par prix et met en avant de nombreux mods gratuits aux côtés des créations payantes, laissant le choix aux joueurs et aux propriétaires de serveurs.