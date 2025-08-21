C'est officiel, le gaming portable façon Xbox prend une nouvelle dimension. Annoncées à la Gamescom 2025, les consoles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, fruits d'une collaboration entre Xbox et ASUS, se préparent à envahir le marché le 16 octobre prochain. Ces machines promettent une immersion complète dans l'univers de vos jeux préférés, qu'ils soient issus de l'écosystème Xbox, Battle.net ou d'autres plateformes PC majeures, et ce, sans contrainte géographique.

Les ambitions de Microsoft sont grandes: offrir une liberté de jeu inégalée, du skatepark coloré de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 à l'action intense de Gears of War: Reloaded.

Quelles innovations apportent les ROG Xbox Ally ?

Ces consoles ne se contentent pas d'être de simples extensions. Elles incarnent une étape clé pour le jeu sur Xbox et PC en mobilité. Au-delà des performances techniques, elles se distinguent par une intégration poussée de l'écosystème Xbox, avec un bouton dédié pour un accès rapide au Game Pass. L'interface a été entièrement retravaillée pour offrir une expérience fluide, rappelant celle des Xbox Series X.

De plus, Microsoft a lancé le « Handheld Compatibility Program », une initiative destinée à certifier et optimiser des milliers de jeux pour le format portable. Les titres compatibles seront facilement identifiables dans la bibliothèque, affichant des badges "Handheld Optimized" ou "Mostly Compatible", ainsi qu'un indicateur de "Windows Performance Fit".

Quelles sont les caractéristiques techniques des deux modèles ?

La gamme se décline en deux versions distinctes, chacune pensée pour un profil de joueur spécifique. La ROG Xbox Ally intègre un processeur AMD Ryzen Z2 A, couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Elle se veut légère et maniable avec ses 670 grammes et une batterie de 60 Wh.

La ROG Xbox Ally X, quant à elle, représente le fleuron de cette nouvelle offre. Elle est équipée d'un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, de 24 Go de RAM et d'un impressionnant 1 To de stockage SSD, le tout alimenté par une batterie de 80 Wh, gage d'une autonomie améliorée. Ce modèle haut de gamme mise aussi sur l'IA pour améliorer la définition d'image et faciliter la capture de moments clés du jeu.

Quel est le positionnement de ces consoles face à la concurrence ?

Alors que leur prix officiel reste un mystère, des rumeurs évoquent des tarifs allant de 600 à près de 900 euros, ce qui pourrait positionner ces ROG Xbox Ally comme les consoles portables les plus chères de l'histoire de Xbox. Cette stratégie audacieuse les place en concurrence directe avec des poids lourds du marché comme la Steam Deck, la Lenovo Legion Go 2 ou encore la MSI Claw 8. L'argument principal avancé par Xbox est l'accès simplifié et optimisé au Game Pass, une bibliothèque de jeux colossale.

Reste à voir si l'autonomie et la fluidité de l'appareil sous Windows 11, des points souvent scrutés sur ce type de machine, seront à la hauteur des attentes des gamers à leur sortie cet automne.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seront-elles disponibles ?

Les nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seront disponibles à partir du 16 octobre 2025.

Le prix des consoles ROG Xbox Ally a-t-il été annoncé ?

Non, le prix officiel des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X n'a pas encore été dévoilé par Xbox ou ASUS. Des rumeurs circulent, mais aucune confirmation n'a été faite.

Qu'est-ce que le "Handheld Compatibility Program" ?

C'est une initiative de Xbox visant à tester, optimiser et vérifier des milliers de jeux pour les rendre compatibles avec les consoles portables. Les jeux optimisés ou partiellement compatibles seront identifiés par des badges spécifiques dans la bibliothèque des joueurs.