ROG Xbox Ally X : la console Xbox la plus chère de l'histoire ?

Une rumeur, ou plutôt une fuite, vient de jeter un pavé dans la mare des consoles portables. Les prix des très attendues ASUS ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X auraient fait surface via un distributeur espagnol officiel d'Asus. Affichés à 599 € et 899 € respectivement, ces tarifs, bien que rapidement retirés, donnent un premier aperçu de ce qu'il faudra débourser. Si ces chiffres se confirment, la version "X" pourrait bien devenir la console Xbox officielle la plus chère jamais lancée. Une nouvelle qui, loin de calmer les esprits, risque d'alimenter les critiques autour de l'attractivité de ces machines sur un marché déjà bien rempli.

Microsoft a bien dévoilé sa gamme ROG Xbox Ally lors du Xbox Games Showcase en juin, la présentant comme "une Xbox que vous pouvez tenir entre les mains". Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'une nouvelle console à proprement parler, plutôt d'une adaptation des machines PC portables existantes d'Asus, mais avec une touche Xbox. On retrouve des écrans de 7 pouces, 1080p/120Hz – mais pas d'OLED au menu, Asus ayant préféré contenir les coûts. La promesse ? Une ergonomie améliorée des poignées et, évidemment, un schéma de contrôle Xbox. Le problème, c'est que l'enthousiasme n'est pas vraiment au rendez-vous chez les joueurs et les experts. Laura Fryer, une ancienne cadre de Microsoft, voit même ces portables comme un signe que la firme pourrait bien abandonner le hardware à terme. Quand on ajoute à cela le virage "multiplateforme" de Xbox, avec peu d'exclusivités pour hameçonner les acheteurs, l'équation devient complexe.

La ROG Xbox Ally (version standard) : une proposition à 599 € ?

Les chiffres, repérés par le site espagnol 3DJuegos directement sur la boutiquclairssans équivoque. La ROG Xbox Ally s'afficherait à 599 €. Pour ce prix, on trouverait sous le capot le processeur AMD Ryzen Z2 (non-Extreme), une APU qui s'appuie sur des cœurs GPU RDNA 2, considérés comme relativement anciens. Pour faire simple, vous n'auriez que huit de ces cœurs. C'est presque l'APU d'un Steam Deck, une machine qui se vend à moins de 400 $. Autant dire que, sur le papier, cette version "standard" n'a pas vraiment de quoi faire rêver les experts de PC Gamer. Finalement, on a l'impression d'avoir affaire à un simple PC portable sous Windows 11, auquel on a greffé une interface Xbox. Et pour ce niveau de spécifications, le prix semble vraiment discutable.

La ROG Xbox Ally X : le prix stratosphérique de 899 € ?

Le modèle haut de gamme, la ROG Xbox Ally X, grimperait elle à 899 €. C'est un prix qui la placerait bien au-delà de n'importe quelle console Xbox officielle jamais sortie. Si la conversion directe en dollars américains (autour de 1050 $) n'est pas forcément exacte (l'Europe a souvent le mauvais rôle sur les prix), l'idée est là : c'est cher, très cher pour un appareil portable. Pourtant, la fiche technique de la Ally X est alléchante : processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme basé sur la nouvelle architecture Strix Point, 24 Go de RAM LPDDR5X-8000, un écran 120 Hz. Du très haut de gamme. Mais même avec ça, 1050 $ pour un PC portable de jeu... pardon, une console portable, ça fait tiquer. Cette version est clairement pensée pour les inconditionnels de la puissance et de la performance nomade. Et là encore, il faudra avoir la machine entre les mains pour juger de l'association de la puissance et de l'aspect nomade... L'un ne jouant pas franchement en faveur de l'autre et inversement.

Dans un marché des consoles portables déjà féroce, quelle chance de succès ?

Le terrain de jeu des consoles portables n'est pas une mince affaire. La Nintendo Switch 2, dont le prix est plus abordable et qui peut compter sur un catalogue de titres AAA bien établi, attire bien plus l'œil des joueurs. Sans oublier le Steam Deck, déjà leader sur le segment PC portable gaming, et la multitude d'alternatives sous Windows. Dans ce contexte ultra-compétitif, la tarification de la ROG Xbox Ally et de la ROG Xbox Ally X est une question de vie ou de mort. Microsoft promet une interface plein écran qui donnera accès à plusieurs plateformes de vente, mais est-ce suffisant ? La plupart de ces fuites de prix, dans l'industrie tech, sont souvent des estimations provisoires. Pourtant, ces chiffres ont de grandes chances de ne pas être si éloignés de la réalité finale. Si l'expérience PC gaming portable "Xbox-ifiée" vous tente, commencez à économiser dès maintenant...

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les prix qui ont fuité pour les ROG Xbox Ally ?

Les prix qui ont fuité via un distributeur espagnol officiel d'Asus sont de 599 € pour la ROG Xbox Ally (standard) et de 899 € pour la ROG Xbox Ally X. Ces prix ont été rapidement retirés.

La ROG Xbox Ally X sera-t-elle la console Xbox la plus chère ?

Si le prix de 899 € (environ 1050 $) pour la ROG Xbox Ally X se confirme, elle deviendrait effectivement la console Xbox officielle la plus chère jamais lancée par Microsoft, dépassant toutes les consoles de salon précédentes.

Ces consoles portables sont-elles de vraies "Xbox" ou des PC gaming ?

Microsoft les présente comme "une Xbox que vous pouvez tenir en main", mais elles sont basées sur l'architecture des PC portables gaming existants d'Asus (processeurs AMD Ryzen Z2/Z2 Extreme, Windows 11). Elles intègrent un schéma de contrôle Xbox et une interface plein écran pour accéder aux jeux.