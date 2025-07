L’exploration de Mars n’a jamais été un long fleuve tranquille pour l’Europe. Le programme ExoMars, censé incarner l’ambition spatiale du continent, semble victime d’une véritable série noire.

Entre revers techniques, crises diplomatiques et incertitudes financières, la mission européenne accumule les galères et laisse planer le doute sur l’avenir de la présence européenne sur la planète rouge.

Une mission ExoMars frappée par la malchance

Depuis son lancement, le programme ExoMars enchaîne les déboires. Initialement conçu pour envoyer un rover européen à la recherche de traces de vie sur Mars, le projet a connu de multiples reports et révisions.

Dès 2016, la première étape avec la sonde TGO et le module Schiaparelli s’est soldée par un crash spectaculaire du module d’atterrissage. Pas de quoi décourager l’ESA, qui vise alors 2020 pour le lancement du rover Rosalind Franklin.

La suite ? Un calendrier bouleversé par la pandémie, puis un coup de massue en 2022 : la coopération avec la Russie, partenaire clé pour le lanceur et l’atterrisseur, s’effondre à cause de la guerre en Ukraine. Résultat, tout est à refaire ou presque mais la mission reste maintenue avec un nouveau calendrier fixant son départ à 2028, période de rapprochement entre la Terre et Mars.

Le spectre des coupes budgétaires américaines

Comme si les déboires techniques et géopolitiques ne suffisaient pas, l’Europe doit désormais composer avec la fragilité de ses alliances. Les États-Unis, via la NASA, étaient pressentis pour fournir une partie de la technologie nécessaire au nouvel atterrisseur.

Mais la donne a changé : des coupes budgétaires massives menacent la capacité de la NASA à soutenir ExoMars. Les responsables européens s’inquiètent ouvertement. Si la NASA se retire, c’est tout le projet qui risque de s’enliser pour de bon. Difficile de ne pas voir dans cette succession de coups durs une véritable malédiction pour l’exploration martienne européenne.

Un avenir incertain pour l’Europe sur Mars

Face à ces obstacles, l’ESA tente de garder le cap, mais l’horizon reste bouché. La fabrication d’un nouvel atterrisseur européen, sans l’aide russe ni américaine, s’annonce longue et coûteuse. Le lancement, initialement prévu pour 2022, pourrait être repoussé à la fin de la décennie, voire au-delà.

La question se pose : l’Europe parviendra-t-elle à maintenir son ambition martienne ou devra-t-elle se résoudre à jouer les seconds rôles ? Les enjeux sont de taille : réussir ExoMars, c’est prouver que le Vieux Continent peut rivaliser avec les géants du spatial et s’imposer comme un acteur majeur de l’exploration spatiale. Pour l’heure, la mission reste suspendue à des décisions politiques et financières qui échappent largement aux ingénieurs.

Entre rebondissements et espoirs tenaces

Malgré la succession d’embûches, l’ESA n’a pas dit son dernier mot. Les équipes travaillent d’arrache-pied pour adapter le projet, trouver de nouveaux partenaires et préserver l’expertise accumulée.

L’exploration de Mars fascine toujours autant, et l’Europe ne compte pas abandonner la partie. Mais la réalité s’impose : sans soutien international solide, le rêve martien européen pourrait rester à quai encore longtemps. Reste à savoir si la ténacité des scientifiques et des décideurs saura inverser la tendance et offrir enfin à l’Europe le succès tant attendu sur la planète rouge.