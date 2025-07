Lire sur mobile

La Terre tourne de plus en plus vite. C'est le constat inattendu des scientifiques. En quelques semaines, nous pourrions connaître la journée la plus courte jamais enregistrée. Un phénomène mystérieux qui, malgré son échelle minime, pourrait bien bousculer notre quotidien, de la précision du GPS à la mesure même du temps. Ce n'est pas une fiction, mais une réalité observée qui interroge les experts mondiaux.