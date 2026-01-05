L'opération américaine Absolute Resolve, qui a abouti à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse le 3 janvier 2026, a mobilisé un arsenal aérien impressionnant.

Parmi les quelques 150 aéronefs impliqués, une silhouette a particulièrement attiré l'attention : celle du très discret drone RQ-170 Sentinel. Des vidéos authentifiées montrent l'un de ces appareils revenant à la base de Roosevelt Roads à Porto Rico, confirmant son implication dans une mission dont la complexité rappelle les opérations les plus audacieuses des forces spéciales américaines.

Une préparation méticuleuse en amont de l'assaut

Selon le général Dan Caine, Chef d'état-major des armées, l'intervention a été l'aboutissement de « mois de travail » des services de renseignement. L'objectif était de cartographier avec une précision chirurgicale les habitudes, les résidences et les dispositifs de sécurité de Maduro.

C'est précisément dans ce type de mission de surveillance discrète que le RQ-170 excelle. Conçu par les légendaires Skunk Works de Lockheed Martin, à l'origine de multiples programmes d'avions emblématiques et souvent très secrets de l'armée américaine cet appareil est optimisé pour pénétrer des espaces aériens contestés sans être détecté.

Sa capacité à fournir un flux de renseignement en temps réel a probablement été indispensable pour établir les habitudes de la cible, une phase cruciale qui n'est pas sans rappeler la traque d'Oussama ben Laden en 2011, où le Sentinel avait déjà joué un rôle similaire.

Le choix de lancer l'opération a été dicté par une fenêtre météorologique favorable, permettant aux aéronefs de progresser à très basse altitude pour préserver l'effet de surprise jusqu'au dernier moment.

Déroulé d'une opération d'envergure

Une fois l'ordre donné par le président Donald Trump, la composante aérienne a méthodiquement démantelé les défenses vénézuéliennes. Des F-22 Raptors, des F-35, des EA-18G Growler et des bombardiers B-1 ont été engagés pour assurer un couloir sécurisé aux hélicoptères du 160th Special Operations Aviation Regiment.

Il s'agissait de protéger la force d'assaut et garantir son extraction en toute sécurité. Les frappes ont neutralisé les systèmes antiaériens autour de Caracas, une démonstration de force et de coordination interarmées.

U.S. RQ-170 stealth drone returning to Puerto Rico this morning.



This is a quiete rare footage of the drone, spotted after supporting US strikes on Venezuela last night.



[? Nando Curbelo Rodriguez]

Les commandos de la Delta Force ont atteint leur objectif à 1h01, heure de Washington. Malgré des tirs de défense, un seul hélicoptère a subi des dommages mineurs, rapporte la presse américaine.

La capture de Maduro et de son épouse s'est déroulée rapidement, avant leur exfiltration vers le navire d'assaut amphibie USS Iwo Jima. Le survol continu d'un drone comme le RQ-170 a permis non seulement de guider les troupes au sol mais aussi d'offrir une vue d'ensemble de la situation aux décideurs suivant l'opération en direct.

Le Sentinel, un atout stratégique mais discret

L'existence du RQ-170, bien qu'officiellement reconnue, reste entourée de secret. Sa flotte, estimée entre 20 et 30 unités, est réservée aux missions les plus sensibles.

Moins furtif qu'un B-2, il représente néanmoins un défi majeur pour la plupart des défenses aériennes adverses. Ses capteurs lui permettent d'effectuer des missions de reconnaissance d'imagerie, de surveillance de cibles mobiles et de renseignement électronique. Ces capacités en font un outil de choix pour les drones furtifs opérant dans des environnements à haut risque.

Son déploiement au-dessus du Venezuela n'est donc pas une surprise et s'inscrit dans la lignée de ses missions présumées au-dessus de l'Iran ou près de la Corée du Nord.

La perte d'un appareil en territoire iranien en 2011 avait mis en lumière sa vulnérabilité, mais aussi son importance stratégique. L'opération Absolute Resolve confirme que, malgré les années, le Sentinel reste un pion essentiel sur l'échiquier du renseignement américain.

De nombreuses questions demeurent sur la réponse, ou l'absence de réponse, des forces vénézuéliennes, mais l'implication du RQ-170 est désormais un fait avéré.