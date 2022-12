La Coupe du Monde de football 2022 au Qatar ne laisse finalement pas indifférent et la demi-finale France-Maroc a été intensément suivie. Ce n'est pas TF1 qui s'en plaindra avec plus de 20 millions de téléspectateurs (en comptant aussi les visionnages sur écrans de smartphones et tablettes et en extérieur), constituant le nouveau record d'audience de l'année...avant la finale ce dimanche 18 décembre ?

Et ce n'est pas un vain mot de dire que le temps est suspendu durant le match...du moins pour la consommation d'électricité du pays. La retransmission du match a captivé beaucoup de monde et fait fortement chuter la consommation d'énergie avant une forte remontée après le coup de sifflet final.

La consommation électrique en chute durant le match

RTE, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, a diffusé un graphique montrant que la consommation a baissé plus que d'ordinaire à 20 heures, au début du match, avec un public captivé devant les écrans et qui n'a pas utilisé d'autres appareils énergivores pendant ce temps.

Oui, le match des Bleus a bel et bien eu un impact sur la conso ⚡️ nationale avec :



✅ Une ↗️ de la consommation de 530 MW lors de la mi-temps puis une ↘️ à la reprise du match



✅ Une reprise de la conso de 900 MW à la fin du match contre 400 habituellement pic.twitter.com/m5ra16hf4B — RTE (@rte_france) December 15, 2022

Elle est ainsi descendue fortement jusqu'à la mi-temps vers 20h50, avec une reprise de consommation de 530 MW le temps de la pause, où chacun s'est dépêché de vaquer à ses occupations avant la reprise. La consommation électrique est ensuite redescendue durant toute deuxième partie du match, jusqu'à 22 heures.

La France retient son souffle..et consomme moins

Après quoi, la reprise de consommation électrique a été plus forte, de l'ordre de 900 MW, au lieu de 400 MW observés habituellement à cette heure. Les gestionnaires chez RTE ont l'habitude de ces puissants effets générés par les grands matchs comptant des dizaines de millions de téléspectateurs et savent gérer ces consommations atypiques.

Le match de finale entre la France et l'Argentine ce dimanche devrait également générer une baisse de consommation ponctuelle, même si l'horaire différent (le match débutera à 16 heures) conduira sans doute à un autre profil en se terminant au moment de l'entrée du pic de consommation de fin de journée (18h-20h).