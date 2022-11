Le mois de septembre 2022 a été marqué par le litige commercial entre TF1 et Canal+, le second ne voulant pas payer la rétribution, jugée trop élevée, pour la diffusion du signal des chaînes du groupe Bouygues de la TNT dans ses offres, et en particulier dans l'offre satellite, seul moyen d'accès dans les zones isolées.

Le bras de fer a duré deux mois, affectant significativement l'audience et les revenus publicitaires du groupe TF1. Finalement, les deux entreprises se sont entendues début novembre, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar, événement sportif incontournable pour les deux groupes audiovisuels.

Deux records coup sur coup

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la compétition commence sur les chapeaux de roues. Malgré les appels au boycott et l'absence de dispositifs spécifiques comme les fanzones dans les grandes villes, le premier match des Bleus, France-Australie, a réalisé le plus gros score d'audience de 2022 jusqu'à présent avec 12,5 millions de téléspectateurs.

Le second match, France-Danemark, diffusé samedi dernier à 17h, a rassemblé en moyenne 11,6 millions de téléspectateurs, avec un pic à 14,6 millions, selon les données de Médiamétrie, ce qui en fait le deuxième meilleur score d'audience de l'année.

Avec une diffusion à 17h, TF1 a écrasé la concurrence sur ce créneau horaire avec 62,8% d'audience générale, plus haute que les parts d'audience de 48,1% du match précédent diffusé à 20h où les téléspectateurs se sont plus répartis entre les différentes chaînes.

De bon augure en attendant les vrais défis

Si cela constitue de très bons chiffres d'audience, ils sont en fait plus bas que pour les matchs des Bleus en 2018, d'autant plus que Médiamétrie prend en compte les audiences hors domicile et sur smartphones et tablettes en plus de celles du petit écran, précise le journal Les Echos.

Cela peut s'expliquer par un enjeu un peu moindre pour les Bleus, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale qui constitueront sans doute le véritable test d'audience pour un événement sportif marqué par les contestations autour des conditions de travail des ouvriers chargés de construire les stades, la problématique écologique du système de climatisation géant des stades et la question des droits humains au Qatar.

Ces premiers résultats montrent en tous les cas que le public a de bonnes chances de répondre présent aux prochains matchs des Bleus malgré les polémiques, ce qui pourrait annoncer de nouveaux record d'audience TV d'ici le 18 décembre, date de fin du Mondial de Foot 2022, avec toujours l'espoir une nouvelle étoile au maillot de l'Equipe de France. Et ce ne sont pas les annonceurs qui vont s'en plaindre.

On notera que les diffuseurs des matchs, comme BeIN Sports, ont pris les devants face au piratage en demandant la fermeture préventive de dizaines de sites de streaming sportif et de sites de services IPTV pirates avant même le lancement de la compétition.