Si les forums de Reddit sont nombreux à mettre en avant les atouts de Diablo 4 qui a globalement séduit les joueurs au fil des deux béta lancés ces derniers jours, on retrouve également un topic assez inquiétant.

Plusieurs joueurs équipés d'une carte graphique GeForce RTX 3080 Ti rapportent ainsi avoir rencontré des problèmes avec le titre de Blizzard jusqu'à ce que leur carte ne devienne défaillante.

Diablo 4 serait dangereux pour les RTX 3080Ti ?

Il est suggéré ainsi que le jeu aurait fini par endommager la carte graphique l'amenant à un écran noir. Il se pourrait que certains processus du jeu liés à un problème de driver ont entrainé la surchauffe de la carte et le redémarrage système. Le problème interviendrait systématiquement lors de la première cinématique du jeu, le phénomène est donc répétable et peut être étudié, même si plusieurs joueurs indiquent avoir également rencontré le bug par la suite dans le jeu.

Il semble pour le moment que les utilisateurs les plus touchés sont équipés de cartes de la marque Gigabyte, même si d'autres marques sont concernées. Il semble également que le problème concernerait quelques Radeon RX 6900XT.

Aucune déclaration officielle de Blizzard, Gigabyte ni aucune autre marque n'a été faite pour l'instant. On se souvient que d'autres titres sont passés par là et notamment New World qui a fait flamber quelques RTX 3090.