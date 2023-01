Depuis le lancement de ses RTX 4090, Nvidia rencontre un souci de taille : certains connecteurs et câbles 12VHPWR ont tendance à surchauffer jusqu'à fondre et endommager les cartes graphiques.

Rapidement, Nvidia se dédouanait de tout problème, mais prenait en charge les cartes concernées malgré tout. Il s'avérait que la rigidité des câbles et leurs normes posent parfois problème. De plus, le connecteur se veut parfois délicat : il est compliqué de s'assurer de la bonne insertion de la fiche du câble et l'angle imposé par son positionnement se révèle d'autant plus problématique.

Le 12VHPWR toujours au coeur de nombreux problèmes.

Nvidia recommandait alors de se tourner, au besoin, vers des câbles renforcés et de marque...

C'est justement ce que propose CableMod depuis le lancement des RTX 4090. Mais voilà, un utilisateur de Reddit a justement partagé sa mésaventure avec le câble en question. Il précise avoir bien enfoncé le câble jusqu'à entendre le "clic" confirmant le verrouillage, et pourtant la fiche a fondu malgré tout. Heureusement, seul le câble a été endommagé, la carte graphique n'a pas souffert.

De son côté CableMod a annoncé mener une enquête et déjà précisé que si son câble était à l'origine du problème, la marque prendrait en charge le remplacement du câble et de la carte graphique.

Ce n'est pas le premier cas de problème partagé sur un câble custom de qualité, ce qui renvoie la balle dans le camp de Nvidia et du fameux connecteur 12VHPWR.