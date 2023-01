C'est sur le salon du CES de Las Vegas que la marque Nvidia a finalement décidé d'officialiser sa GeForce RTX 4070 Ti. Une carte graphique qui n'est pas vraiment une nouveauté autrement que par son nom puisque derrière cette référence se trouve l'ancienne RTX 4080 12 Go annulée peu de temps après sa présentation.

Mieux qu'une RTX 3090Ti pour moins de 900€

Il s'agira tout simplement de la RTX 4000 la plus abordable du marché, puisque proposée sous la barre des 900 euros : Nvidia a confirmé un prix conseillé de 899€ mais notons qu'aucune Founders Edition ne sera proposée par la marque, seules les versions custom des constructeurs tiers seront lancées sur le marché, ce qui pourrait rapidement faire gonfler le prix en fonction des modèles.

La carte sera lancée dès demain, le 5 janvier dans des quantités qui devraient s'annoncer confortables puisque l'on parle du stock initial de RTX 4080 12 Go prévue il y a quelques mois déjà.

Nvidia précise que sa carte est jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une RTX 3090 Ti pour une consommation deux fois moindre notamment grâce au processus de gravure et à l'architecture Ada Lovelace combinée au DLSS 3.

La RTX 4070 Ti s'oriente vers les joueurs cherchant à profiter des derniers jeux vidéo en configuration optimale jusqu'en 1440P.

Rappelons que le GPU embarque 7680 coeurs CUDA, 60 coeurs RT, 240 coeurs Tensor, 240 TMUs et 80 ROPs. Elle embarque 12 Go de GDDR6X à 21 Gbps sur un bus 192 Bit. On y retrouve le polémique connecteur 12VHPWR et la consommation annoncée est de 285 Watts.