Il y a quelques mois, lorsque Nvidia présentait ses deux RTX 4080 12 et 16 Go, la marque était lourdement critiquée pour ce choix étrange de proposer une même référence aux fiches techniques bien différentes.

Très rapidement, la marque décidait d'abandonner le modèle le moins bien doté, mais il était évident qu'il reviendrait sous une autre appellation, et l'on se doutait que Nvidia en ferait tout simplement sa RTX 4070 Ti.

La RTX 4080 12Go change de nom

Ce sera bel et bien le cas et Nvidia l'a même mentionné avant l'heure sur son site Internet. La marque a affiché quelques détails de sa RTX 4070 Ti sur sa page officielle.

Nvidia a ainsi confirmé que la RTX 4070 Ti embarquera 7680 coeurs CUDA avec une fréquence de boost de 2,61 Ghz, 12 Go de GDDR6X et la prise en charge de la 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hs en DSC et HDR.

La marque a même diffusé un graphique présentant les performances revendiquées par sa puce dans 3 jeux : Microsoft Flight Simulator, Warhammer 40k Darktide et Cyeberpunk 207. Le tout est comparé aux performances de la RTX 3080 12 Go et on peut alors s'attendre à des performances quasiment doublées, elle devrait donc en théorie venir se placer entre les performances des RTX 3090 et RTX 3090 Ti.

Les performances affichées profitent sans doute très largement du DLSS 3.0.

Nvidia devrait présenter officiellement sa carte aujourd'hui lors de la conférence GeForce Beyond au CES de Las Vegas. La commercialisation est attendue le 5 janvier à un prix révisé à la baisse suite au peu de succès rencontré par les RTX 4080. On évoque ainsi un prix passant de 899 à 799 dollars, ce qui permettrait à Nvidia de mieux concurrencer AMD et ses RX 7000.