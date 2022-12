Le site Videocardz relaie l'information selon laquelle les GeForce RTX 4080 de Nvidia font déjà l'objet de promotions au Royaume-Uni.

On avait déjà vu le prix des cartes graphiques de Nvidia baisser, la marque évoquant la nécessité de procéder à un réajustement tarifaire puisque les prix de lancement avaient été annoncés lorsque le dollar dominait l'Euro, or, depuis, l'Euro a vu sa valeur reprendre des couleurs. La RTX 4090 voyait ainsi son prix baisser de 90 euros et la RTX 4080 de 70 euros.

Des ventes en berne, des prix qui baissent

On savait également que les cartes se vendaient plutôt mal, et que les scalpers s'en mordaient déjà les doigts...

Finalement, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir les premières promotions arriver. Un revendeur anglais a ainsi récemment affiché une RTX 4080 à 1099,99£, soit moins cher que le prix de vente conseillé par Nvidia au Royaume-Uni qui est de 1199,99£.

Il semble que certains revendeurs désespèrent déjà de voir leur stock partir entre les mains des clients, alors même que les Radeon RX 7900 XT et XTX d'AMD vont prochainement s'inviter sur le marché... Notons également que Nvidia compte lancer la RTX 4070 Ti au tout début du mois de janvier.