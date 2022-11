Rappelez-vous : il y a quelques mois, Nvidia présente sa nouvelle carte graphique orientée vers le haut de gamme, la GeForce RTX 4080. Mais la firme ne dévoile pas une carte vidéo, mais deux avec les RTX 4080 12 Go et RTX 4080 16 Go.

Malheureusement et contrairement à ce que les noms laissent entendre, il n'y a pas que la quantité de mémoire vive qui change entre les deux versions. En effet, la RTX 4080 12 Go n'embarque que 7680 coeurs CUDA pour une puissance brute de 92 TFLOPS RT quand la version 16 Go embarque 9728 coeurs CUDA pour 113 TFLOPS RT...

Nvidia recycle sa RTX 4080 12 Go

Les utilisateurs partagent leur mécontentement quant à la stratégie de Nvidia et le caractère trompeur des dénominations et Nvidia fait alors le choix de faire disparaitre la RTX 4080 12 Go, sans l'abandonner toutefois. On imagine à ce moment que Nvidia va faire revenir sa carte sous un autre nom : RTX 4070 ou RTX 4070 Ti, finalement c'est la seconde version qui est retenue.

Finalement, Nvidia prend son temps pour le recyclage et l'on devrait assister à une sortie commune avec les modèles des partenaires tiers. D'ailleurs, une liste de cartes chez Gigabyte a déjà filtré avec pas moins de 8 cartes prévues autour de la puce RTX 4070 Ti.

La carte proposera un GPU AD104 avec 60 SM, 7680 coeurs CUDA, une fréquence de 2,6 GHz et 12 Go de GDDR6 en 21 Gbps 192 bits. Le TDP annoncé est de 285 watts et aucun changement majeur de configuration n'est prévu par rapport à la présentation de la RTX 4080 12 Go.

Les présentations sont attendues le 3 janvier pour un lancement le 5 janvier à un prix de départ de 999 dollars, soit entre 1100 et 1200 euros. Un prix qui viendra positionner directement la carte face aux Radeon RX 7900 XT et XTX d'AMD.