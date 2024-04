Petit retour au début d'année 2023 : les cartes graphiques de nouvelle génération de Nvidia sortent sur le marché, en commençant par le haut du panier et la monstrueuse RTX 4090. Une carte qui affiche une débauche de puissance, et une taille démesurée...

Mais rapidement les problèmes arrivent : certains utilisateurs rapportent avoir rencontré des problèmes avec leur connecteur 12VHPWR, un nouveau connecteur adopté par Nvidia capable d'apporter beaucoup d'énergie à la carte, mais qui se veut à la fois mal placé et peu pratique.

Il est ainsi particulièrement complique d'enficher correctement le câble dans ce type de connecteur. Cerise sur le gâteau, la fiche est mal positionnée et impose une courbure importante au câble puisque la sortie se fait face au capot du PC.

On voit alors des cartes dont le connecteur se met à fondre, d'autres entrainer des départs d'incendies... Nvidia rappelle certaines cartes et étudie le problème. Bilan : il existe deux types de câbles sur le marché, certains avec les pins de connexion sertis, d'autres soudés mais là encore avec des configurations par paires ou non...

CableMod, un spécialiste de l'accessoire s'est lancé sur le créneau en commercialisant un câble plus robuste à prix élevé... Qui n'a pas résolu le problème puisque l'on a vu le câble en question fondre à son tour.

Finalement depuis un peu plus d'un an, les RTX 4090 continuent de voir leur connecteur et leurs câbles fondre. Le réparateur Northridge annonce ainsi recevoir jusqu'à 200 RTX 4090 au connecteur endommagé chaque mois.

Preuve que le connecteur est bien à l'origine du problème, alors que Nvidia pointe un problème du côté des utilisateurs, il a été modifié pour les révisions SUPER des nouvelles RTX séries 4000. Le connecteur affiche des broches plus courtes pour éviter les arcs électriques.