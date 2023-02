En ce jour, les promotions sont de la partie. Nous vous présentons notre TOP 3 d'aujourd'hui et commençons par la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 Gaming X TRIO 24 Go de chez MSI. Cette carte graphique de toute dernière génération, la plus puissante actuelle du marché, possède 3 ventilateurs de refroidissement. Inutile de vous dire que ça ne risque pas de chauffer... Elle possède la technologie NVIDIA G-SYNC et supporte la 8K. Avec ses 24 Go de GDDR6X et une vitesse de mémoire de 21 Gbps (OUI...), cette carte vidéo n'est pas prête de vous abandonner dans vos sessions de jeu ou dans votre logiciel de conception graphique.

Cette carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 Gaming X TRIO 24 Go est en promo à 2835,36 € soit 16% de réduction chez Rue du commerce.



Continuons avec le casque sans fil Technics EAH-A800E-K. Ce casque à réduction de bruit active est équipé de haut-parleurs de 40 mm à diaphragme Free Edge. Il possède plusieurs modes d'écoute, dont un mode Son Ambiant transparent. Cette fonctionnalité vous permet, notamment, de réduire le son de votre casque afin d'entendre clairement tout ce qui se passe en dehors de votre casque. Cet appareil est équipé d'une batterie offrant 50 heures d'autonomie.

Ce casque sans fil Technics EAH-A800E-K est vendu 269,99 € soit -23% chez Fnac.





Et pour finir ce TOP 3, le PC portable LENOVO Ideapad 5 15ALC05. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 15,6" en 1920 x 1080 FHD. Doté d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U et 8 Go de RAM, il ne vous affichera quasiment jamais de problème de mémoire vive... Son SSD NVMe de 512 Go vous assure une rapidité de lancement des applications et logiciels.

Ce pc portable LENOVO Ideapad 5 15ALC05 est vendu 619,99 € soit 38% de remise chez Cdiscount.





