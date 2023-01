Il se murmure depuis quelques semaines que Nvidia préparerait en coulisse une nouvelle carte graphique haut de gamme de génération Ada Lovelace. En clair, il s'agirait d'aller au-delà de l'actuelle RTX 4090 qui s'affiche pourtant déjà comme la carte graphique dédiée au jeu vidéo pour les particuliers la plus performante du marché.

Nvidia prépare ainsi une RTX 4090 Ti ou Titan et elle serait bien plus imposante que la RTX 4090 de base. Récemment des clichés de ladite carte sont apparus sur la toile et nous livrent un petit tour du propriétaire...

La plus imposante des RTX séries 40

La carte occuperait pas moins de 4 emplacements PCI Express et profiterait d'un dissipateur thermique colossal : une véritable brique d'aluminium qui serait surplombée de 2 ou 3 ventilateurs.

Le modèle présenté est doté d'un PCB qui affiche la référence PG137 et est assez différent de la RTX 4090 Founders Edition. On peut voir une réorganisation de la disposition des connecteurs d'affichage qui s'installent en colonne à côté d'une large fenêtre permettant d'expulser l'air chaud vers l'extérieur du boitier.

Videocardz indique que la RTX 4090 Ti pourrait afficher un TDP de 800 Watts, elle embarquerait 18 176 coeurs CUDA et pas moins de 48 Go de RAM GDDR6X à 24 Gbps.