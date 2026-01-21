La 3ème démarque Rue du Commerce est lancée et la performance est à l'honneur. De la puissance du PC Greed en RTX 5060 à l'immersion visuelle des TV Mini-LED et OLED, les prix chutent sur les configurations les plus convoitées.
Que vous souhaitiez capturer l'instant avec le Reflex Canon, améliorer votre productivité avec le mini PC Blackview ou équiper votre salon avec une barre de son Hisense, voici les 10 meilleures offres pour mettre à jour votre équipement au meilleur prix.
Rue du Commerce : Top 10 des soldes de la 3ème démarque
- Barre de son Hisense HS2100 à 89,90 € soit -18% (système 2.1, 240W, 6 modes audio, Bluetooth 5.3, caisson de basses sans fil, HDMI ARC, USB, optique, prise audio analogique)
- Boîtier PC ATX Fractal Design North Charcoal Black TG Dark à 109,90 € soit -24% (ventilateurs Aspect PWM 140 mm inclus, panneaux noyer, fenêtre verre trempé teinté, façade ouverte, dessus mesh...)
- OPPO Reno13 FS 5G - 12 + 512 Go - Graphite ou Bleu saphir à 329,95 € soit -17% (6,67" AMOLED FHD+ 120Hz, IP69, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core 2,2 GHz, 5800 mAh, charge rapide 45W, 50MP + 8MP + 2MP...)
- Mini PC Blackview MP100 à 349 € (Ryzen 5 7430U jusqu'à 4,3 GHz, graphiques Radeon HD 7430, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 1x RJ45, double affichage 4K)
- Appareil photo Reflex Canon EOS 2000D + Objectif 18-135 IS à 399,90 € (-42%)
- Écran PC 27" ASUS ROG Strix OLED (XG27AQDMG) à 489,95 € (-14%)
- Samsung Galaxy Watch8 Classic 4G (46 mm / Noir) à 529,95 € soit -8% + balance connectée offerte avec Samsung jusqu'au 15/02 (1,34" Super AMOLED, boîtier acier inoxydable, verre saphir, couronne rotative, IP68, GPS, NFC / Wi-Fi / Bluetooth 5.3, détection automatique de 90+ activités, suivi du sommeil avancé avec détection d’apnée...)
- TV TCL QD-Mini LED 65C61K 4K - 65" à 590 € (-9%)
- TV Samsung Neo QLED 65QN85D 4K - 65" à 839 € (-5%)
- PC gaming GREED MK2 à 1 249,90 € soit -24% (Core i7 12700F, RTX 5060, RAM 16 Go DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
