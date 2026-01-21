Pack Soldes d’Hiver HONOR 400 (512 Go, avec tablette + écouteurs)

Doté d’un écran AMOLED de 6,55 pouces, le HONOR 400 5G affiche une définition de 2736 x 1264 pixels, une luminosité record pouvant atteindre 5 000 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le résultat : des couleurs intenses, une grande fluidité et une lisibilité optimale, même sous une forte lumière extérieure.

La partie photo se distingue par un capteur principal de 200 MP assisté par l’IA, reposant sur un large capteur 1/1,4". Grâce à la double stabilisation optique et électronique (OIS + EIS) et à un zoom numérique jusqu’à 30x, il capture des images d’une précision remarquable, de jour comme de nuit. Les portraits profitent d’un traitement intelligent de la profondeur et des expressions pour un rendu naturel et détaillé. À l’avant, le capteur de 50 MP garantit des selfies clairs et lumineux en toutes circonstances.

Sous le capot, le HONOR 400 Pro embarque le Snapdragon 7 Gen 3, associé à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette configuration assure une navigation fluide, un multitâche efficace et de bonnes performances en jeu, soutenues par la technologie GPU Turbo X. Sa batterie de 5 300 mAh offre une autonomie confortable et se recharge rapidement grâce à la charge 66 W.

Pensé pour un usage durable, il bénéficie d’une certification SGS 5 étoiles pour la résistance, ainsi que d’une protection contre l’eau et la poussière. Il intègre également des haut-parleurs stéréo immersifs, le NFC, une télécommande infrarouge universelle et un large éventail de fonctions d’intelligence artificielle, dont l’assistant Gemini.

Le pack exclusif "Soldes d’Hiver" HONOR 400 avec tablette HONOR Pad 10 + écouteurs HONOR CHOICE S8 est proposé au prix spécial de 599,90 € pour une durée limitée sur le site officiel.

Aspirateur sans fil JIGOO V700

Il se démarque par sa station multifonction intelligente, capable d’assurer à la fois la vidange automatique et la recharge de l’appareil. Celle-ci aspire le contenu du bac à poussière, nettoie le filtre et transfère les saletés dans un sac hermétique de 2,5 litres, sans aucune manipulation. Une fois l’opération terminée, l’aspirateur se remet automatiquement en charge.

Avec son sac grande capacité de 2,5 L, la poussière peut être stockée pendant plusieurs jours sans vidange régulière. Un témoin lumineux indique clairement le moment où le sac doit être remplacé.

Équipé d’un moteur sans balai de 480 W, le V700 développe une puissance d’aspiration de 215 AW et une pression de 33 kPa, garantissant un nettoyage efficace sur tous les types de sols. Son système de filtration à quatre niveaux retient jusqu’à 99,9 % des particules allergènes, tandis que le nettoyage automatique du filtre HEPA limite l’encrassement et préserve des performances constantes dans le temps.

Trois niveaux de puissance sont disponibles pour s’adapter à chaque surface : le mode ECO pour les sols durs, et les modes Medium ou Max pour les tapis et moquettes. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 55 minutes.

La brosse motorisée en forme de V, associée à un double éclairage LED, améliore la visibilité de la poussière tout en réduisant l’emmêlement des cheveux et des poils. Livré avec plusieurs accessoires (brosse électrique anti-acariens, brosse 2-en-1 et suceur plat) il permet de nettoyer efficacement sols, textiles et recoins difficiles d’accès. Un support intégré facilite le rangement de l’aspirateur et de l’ensemble des accessoires.

Vous pouvez obtenir l'aspirateur JIGOO V700 à 169,99 € grâce au code NNNFR0120 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne.

Pack Xiaomi Pad 7 128 Go WiFi + clavier

Équipée d’un écran 3,2K, la tablette offre un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 144 Hz, pour une navigation remarquablement fluide. Sa large palette de couleurs et sa forte luminosité en mode HBM assurent une lisibilité optimale, même en extérieur. Certifiée trois fois par TÜV Rheinland, elle a été pensée pour réduire la fatigue oculaire et garantir un confort visuel durable.

L’affichage profite également d’un revêtement antireflet Nano Texture, capable d’éliminer jusqu’à 99 % des reflets et de diminuer la réflectivité de 65 %. Associé à un support réglable, inclinable de 0° à 124°, il permet d’adopter facilement la position idéale, quel que soit l’usage.

Pour la partie audio, le mode Volume Boost vient renforcer la puissance sonore. Couplé à quatre haut-parleurs haute fidélité, il offre une restitution immersive avec un effet surround 3D enveloppant.

Le processeur Snapdragon série 7 gravé en 4 nm assure des performances fluides et réactives, y compris pour le multitâche intensif ou les applications les plus gourmandes. La charge rapide 45 W permet de récupérer rapidement de l’autonomie avec un chargeur Xiaomi compatible.

Enfin, avec HyperOS 2, la Xiaomi Pad 7 s’intègre harmonieusement à votre écosystème connecté : gestion des appels, continuité entre les applications, connexion automatique au point d’accès mobile et partage instantané de fichiers via NFC.

La Xiaomi Pad 7 est proposée en ce moment en pack avec clavier à 319,99 € au lieu de 479,99 €, soit une remise de 34 % chez Darty.



