Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection d'articles affichant des réductions avant la rentrée. Tout le monde y trouvera son compte, même les plus petits budgets.

Commençons par la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A7. Elle dispose d'un écran LCD de 10,4" à une définition de 2000 x 1200 px. L'appareil est propulsé par un processeur Snapdragon 662 de chez Qualcomm couplé à 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD. Des connectivités Wifi et Bluetooth sont également présents.

Cette tablette tactile Samsung Galaxy Tab A7 est proposée à 186 € au lieu de 235,50 € soit 21% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte pour le surlendemain.

D'autres produits affichent des remises comme :



