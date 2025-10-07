La solution énergétique future pourrait ne pas résider dans le vent ou le soleil, mais plutôt sous les sols gelés de la Sibérie. Via son entreprise gazière Gazprom, la Russie a déclaré avoir trouvé d'énormes réserves d'hydrogène blanc.

Cette ressource, qualifiée de « Saint-Graal » de l'énergie verte du fait de sa présence naturelle dans le sous-sol, pourrait non seulement transformer la politique énergétique russe, mais aussi donner naissance à une nouvelle compétition mondiale pour les ressources, éloignée des hydrocarbures classiques.

Qu'est-ce que l'hydrogène blanc et quelle est sa particularité ?

Appelé aussi « l'or invisible » ou « le nouveau pétrole », l'hydrogène blanc (ou hydrogène natif) est une forme d'hydrogène pure, trouvée directement dans le sous-sol. À l'inverse de ses homologues, il n'exige pas de processus de fabrication, ce qui fait toute la différence. Juste pour mémoire :

L' hydrogène gris est produit à partir de gaz naturel, un processus qui émet beaucoup de CO2.

est produit à partir de gaz naturel, un processus qui émet beaucoup de CO2. L' hydrogène bleu est similaire, mais cherche à capturer une portion du CO2 libéré.

est similaire, mais cherche à capturer une portion du CO2 libéré. L'hydrogène vert est le plus écologique, est obtenu par l'électrolyse de l'eau à partir d'énergies renouvelables. Cependant, sa production demeure très onéreuse et gourmande en énergie.

Quant à l'hydrogène blanc, il est simplement obtenu par extraction. Son utilisation génère une empreinte carbone pratiquement inexistante, ce qui en fait un outil très prisé pour la transition énergétique.

Quelle est la quantité de réserves découverte en Sibérie ?

Les découvertes sont principalement situées dans les vastes gisements de gaz de l'est sibérien, en particulier ceux de Kovykta et Chayandinskoye. Gazprom, la société géante, a repéré des réserves de gaz récupérables évaluées à 1,8 trillion de mètres cubes. Malgré une faible concentration en hydrogène (environ 3%), l'immense volume total implique un potentiel énergétique significatif.



Pour tirer parti de cette ressource, la société mise sur des technologies avancées telles que les dispositifs de séparation par membrane pour extraire l'hydrogène directement sur place. Une approche qui, si elle se révèle profitable, pourrait transformer ces réserves sibériennes en un pilier énergétique important pour les décennies futures.

Quels sont les enjeux géopolitiques et économiques ?

Cette découverte pourrait avoir un impact colossal, réorganisant la carte de l'énergie à l'échelle mondiale. Pour la Russie, cela représente une opportunité précieuse de réorienter son modèle économique, actuellement fortement tributaire des exportations de gaz et de pétrole, en un leader mondial dans le domaine de l'énergie propre, tout en préservant son poids sur les marchés internationaux.





Cette nouvelle position dominante suscite déjà des inquiétudes en Europe, qui tente de diminuer son niveau de dépendance énergétique à l'égard de Moscou. Tandis que l'UE mise actuellement sur l'hydrogène vert et bleu, la possibilité d'un hydrogène blanc en provenance de Russie, potentiellement moins onéreux, pourrait modifier la donne. Cette révélation inaugure une nouvelle sorte de concurrence géopolitique : une compétition non plus pour le pétrole noir, mais pour l'hydrogène blanc.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que l'utilisation de l'hydrogène blanc en Sibérie se fait facilement ?

Non, c'est un enjeu considérable. La présence réduite d'hydrogène (approximativement 3 %) dans les réserves de gaz naturel requiert des technologies sophistiquées et onéreuses pour sa séparation et sa purification. La rentabilité de l'extraction à grande échelle n'est pas assurée à ce jour et nécessitera d'importants investissements technologiques.

Quel serait le moment probable de l'introduction de cet hydrogène sibérien sur le marché ?

C'est encore trop précoce pour l'affirmer. Gazprom suit une stratégie de prudence : perfectionner les technologies d'extraction en attendant que le marché mondial de l'hydrogène atteigne sa maturité. Pour le moment, le gaz qui n'est pas exploité est réintroduit dans les réserves. L'implémentation sur le marché sera conditionnée à la fois par les progrès technologiques et par la sollicitation des marchés, en particulier en Asie.

L'hydrogène blanc est-il véritablement capable de substituer au gaz naturel ?

Il a le potentiel de se transformer en un élément clé de la transition énergétique, notamment pour réduire les émissions de carbone dans des secteurs complexes tels que l'industrie lourde (aciéries, chimie) et les transports à fort tonnage (camions, navires). Toutefois, il ne remplacera pas instantanément le gaz naturel, mais pourrait graduellement prendre sa place pour de nombreuses applications, proposant une option bien plus écologique.