Gendarme russe d'Internet et des télécommunications, Roskomnadzor a annoncé le blocage de la plateforme de jeux américaine Roblox sur l'ensemble du territoire. L'agence accuse la plateforme, très populaire auprès des mineurs, de diffuser des contenus extrémistes.

Les raisons invoquées par les autorités russes

Selon Roskomnadzor, Roblox serait " truffé de contenus inappropriés qui peuvent avoir un impact négatif sur le développement spirituel et moral des enfants ".

Les autorités russes ciblent spécifiquement la présence de ce qu'elles qualifient de propagande LGBT, une accusation récurrente contre les entreprises technologiques occidentales.

Roblox revendique plus 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et met en avant son engagement pour la sécurité des utilisateurs, s'appuyant sur des outils d'IA et des équipes de modération.

Un blocage qui s'inscrit dans une tendance plus large

Roskomnadzor a l'habitude de sévir à l'encontre des médias et des plateformes qui ne respecteraient pas la législation en Russie.

L'année dernière, l'application d'apprentissage de langues Duolingo avait été contrainte de supprimer des références aux relations sexuelles non traditionnelles, après un avertissement du régulateur.

Récemment, Roskomnadzor a menacé de bloquer complètement WhatsApp en vertu de la lutte contre la délinquance. En Russie, WhatsApp représente environ 100 millions d'utilisateurs.