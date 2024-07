Fin 2023, Vladimir Poutine avait déclaré que le premier segment de la future station spatiale russe devrait être mis en orbite en 2027. Le président de la Russie avait alors souligné un objectif de déroulement des travaux " au rythme de l'épuisement des ressources de la Station spatiale internationale (ISS) ", afin d'éviter une discontinuité.

Rappelons que pour l'exploitation de l'ISS, la Russie s'est engagée jusqu'en 2028 (au minimum), aux côtés des agences spatiales des États-Unis, du Canada, du Japon et de l'Europe qui poursuivront jusqu'en 2030. Par la suite, ce sera une désorbitation de l'ISS avec la contribution d'un vaisseau et remorqueur spatial de SpaceX.

Reuters rapporte que Iouri Borissov, le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, a approuvé le calendrier général de création de la station spatiale russe. Un document a également été approuvé par 19 directeurs de diverses entreprises impliquées dans la construction de la station spatiale.

Quatre modules principaux

Sans grande surprise, le lancement du premier module est donc bien prévu pour 2027. Pour la future station spatiale russe ROSS (Russian Orbital Service Station), le plan prévoit l'ajout de trois modules supplémentaires d'ici 2030, et l'attachement de deux autres modules spécialisés entre 2031 et 2033.

Selon un communiqué de Roscosmos relayé par l'agence de presse russe Interfax, le premier module sera scientifique et énergétique. Les trois autres seront un nœud universel pour l'extension, un sas et un module central.

Avec ROSS, Iouri Borissov évoque la capacité pour la Russie de " résoudre des problèmes de développement scientifique et technologique, d'économie nationale et de sécurité nationale qui ne peuvent pas l'être sur le segment russe de l'ISS, en raison des limitations technologiques et des termes des accords internationaux. " De quoi nourrir des inquiétudes ?

Du monde en orbite terrestre basse

Pour le financement du projet, le montant total est estimé à environ 609 milliards de roubles, soit près de 6,4 milliards d'euros. En 2022, Roscosmos avait dévoilé une maquette de ROSS pouvant accueillir quatre cosmonautes.

L'orbite terrestre basse pourrait être prochainement occupée par l'ISS, la station spatiale chinoise Tiangong et la station spatiale russe ROSS en formation. Voire des stations spatiales commerciales ?