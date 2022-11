La semaine passée, nous découvrions des prix en baisse en Chine sur la toute nouvelle série de processeurs AMD Ryzen série 7000. Des baisses allant jusqu'à 30% sur les modèles les plus évolués, notamment le Ryzen 9 7950X.

Cette baisse bénéficiait du soutien d'AMD, qui cherche à doper des ventes en demi-teinte qui s'expliquent par plusieurs facteurs.

Plus de 20% de remise sur les prix de lancement

Finalement, ce réajustement tarifaire s'invite assez rapidement en Europe et plus précisément en Allemagne. Outre-Rhin, le tarif des Ryzen 7000 a ainsi pris un sérieux coup avec de 17 à 24% de remise en fonction des références :

Ryzen 9 7950X - 849 euros (prix de lancement), 648 euros soit - 23.6%

- 849 euros (prix de lancement), Ryzen 9 7900X - 669 euros (prix de lancement), 538 euros soit - 19.5%

- 669 euros (prix de lancement), Ryzen 7 7700X - 479 euros (prix de lancement), 398 euros soit - 16.9%

- 479 euros (prix de lancement), Ryzen 5 7600X - 359 euros (prix de lancement), 297 euros soit - 17.2%

Ces baisses de prix s'expliquent par plusieurs facteurs, notamment un prix de lancement en Europe à une tarification assez élevée du fait de la montée en puissance du dollar et d'une TVA plus importante.

D'autre part, il est bon de rappeler que ces nouvelles puces imposent un changement de carte mère et de RAM aux utilisateurs. Cela entraine une note finale très élevée, d'autant que les cartes mères dotées des chipsets les plus performants ont vu leur ticket d'entrée grimper de façon significative. Difficile donc d'adopter massivement les Ryzen 7000 s'il faut investir plus de 1500€ au final.

En France, les prix ont déjà baissé une première fois mais restent plus élevés que les prix pratiqués en Allemagne, on peut donc s'attendre à une seconde vague de baisse dans les jours qui viennent.